https://ria.ru/20250515/vsu-2017026186.html

При атаке ВСУ в Херсонской области пострадали два человека

При атаке ВСУ в Херсонской области пострадали два человека - РИА Новости, 15.05.2025

При атаке ВСУ в Херсонской области пострадали два человека

ВСУ атаковали ряд населенных пунктов Херсонской области, под удар попали амбулатория и элеватор, пострадали два человека, сообщил в четверг губернатор региона... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T08:06:00+03:00

2025-05-15T08:06:00+03:00

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. ВСУ атаковали ряд населенных пунктов Херсонской области, под удар попали амбулатория и элеватор, пострадали два человека, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Украинские боевики вновь атаковали гражданские объекты на юге Херсонской области. Благодаря профессиональным действиям наших воинов ПВО и РЭБ за ночь сбито не менее 30 вражеских БПЛА", - заявил Сальдо. В частности, по его словам, в одном из сел прилетом дрона поражена амбулатория, здание выгорело практически полностью."В этом же посёлке в результате обстрела пострадали два мирных жителя - торговцы с рыбного рынка. Один из них сейчас в реанимации", - подчеркнул губернатор. Кроме того, по его словам, в другом населенном пункте на территорию элеватора упали три беспилотника. По предварительным данным, боезаряд не сдетонировал.В ряде других поселков в результате атак разрушен частный дом, а также повреждены окна, фасад и припаркованный автомобиль.

https://ria.ru/20250515/nelipa-2017026407.html

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херсонская область