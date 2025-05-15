https://ria.ru/20250515/vsu-2017026186.html
При атаке ВСУ в Херсонской области пострадали два человека
При атаке ВСУ в Херсонской области пострадали два человека - РИА Новости, 15.05.2025
При атаке ВСУ в Херсонской области пострадали два человека
ВСУ атаковали ряд населенных пунктов Херсонской области, под удар попали амбулатория и элеватор, пострадали два человека, сообщил в четверг губернатор региона... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T08:06:00+03:00
2025-05-15T08:06:00+03:00
2025-05-15T11:20:00+03:00
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017046545_0:437:576:761_1920x0_80_0_0_258ac375230272785fc986438f512f0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. ВСУ атаковали ряд населенных пунктов Херсонской области, под удар попали амбулатория и элеватор, пострадали два человека, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Украинские боевики вновь атаковали гражданские объекты на юге Херсонской области. Благодаря профессиональным действиям наших воинов ПВО и РЭБ за ночь сбито не менее 30 вражеских БПЛА", - заявил Сальдо. В частности, по его словам, в одном из сел прилетом дрона поражена амбулатория, здание выгорело практически полностью."В этом же посёлке в результате обстрела пострадали два мирных жителя - торговцы с рыбного рынка. Один из них сейчас в реанимации", - подчеркнул губернатор. Кроме того, по его словам, в другом населенном пункте на территорию элеватора упали три беспилотника. По предварительным данным, боезаряд не сдетонировал.В ряде других поселков в результате атак разрушен частный дом, а также повреждены окна, фасад и припаркованный автомобиль.
https://ria.ru/20250515/nelipa-2017026407.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017046545_0:383:576:815_1920x0_80_0_0_e0a53f7533688176de2e880794a715c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область
При атаке ВСУ в Херсонской области пострадали два человека
ВСУ атаковали ряд населенных пунктов Херсонской области, ранены два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. ВСУ атаковали ряд населенных пунктов Херсонской области, под удар попали амбулатория и элеватор, пострадали два человека, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Украинские боевики вновь атаковали гражданские объекты на юге Херсонской области. Благодаря профессиональным действиям наших воинов ПВО и РЭБ за ночь сбито не менее 30 вражеских БПЛА", - заявил Сальдо. В частности, по его словам, в одном из сел прилетом дрона поражена амбулатория, здание выгорело практически полностью.
"В этом же посёлке в результате обстрела пострадали два мирных жителя - торговцы с рыбного рынка. Один из них сейчас в реанимации", - подчеркнул губернатор. Кроме того, по его словам, в другом населенном пункте на территорию элеватора упали три беспилотника. По предварительным данным, боезаряд не сдетонировал.
В ряде других поселков в результате атак разрушен частный дом, а также повреждены окна, фасад и припаркованный автомобиль.