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При атаке ВСУ в Херсонской области пострадали два человека - РИА Новости, 15.05.2025
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08:06 15.05.2025 (обновлено: 11:20 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/vsu-2017026186.html
При атаке ВСУ в Херсонской области пострадали два человека
При атаке ВСУ в Херсонской области пострадали два человека - РИА Новости, 15.05.2025
При атаке ВСУ в Херсонской области пострадали два человека
ВСУ атаковали ряд населенных пунктов Херсонской области, под удар попали амбулатория и элеватор, пострадали два человека, сообщил в четверг губернатор региона... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T08:06:00+03:00
2025-05-15T11:20:00+03:00
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. ВСУ атаковали ряд населенных пунктов Херсонской области, под удар попали амбулатория и элеватор, пострадали два человека, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Украинские боевики вновь атаковали гражданские объекты на юге Херсонской области. Благодаря профессиональным действиям наших воинов ПВО и РЭБ за ночь сбито не менее 30 вражеских БПЛА", - заявил Сальдо. В частности, по его словам, в одном из сел прилетом дрона поражена амбулатория, здание выгорело практически полностью."В этом же посёлке в результате обстрела пострадали два мирных жителя - торговцы с рыбного рынка. Один из них сейчас в реанимации", - подчеркнул губернатор. Кроме того, по его словам, в другом населенном пункте на территорию элеватора упали три беспилотника. По предварительным данным, боезаряд не сдетонировал.В ряде других поселков в результате атак разрушен частный дом, а также повреждены окна, фасад и припаркованный автомобиль.
https://ria.ru/20250515/nelipa-2017026407.html
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херсонская область
Херсонская область
При атаке ВСУ в Херсонской области пострадали два человека

ВСУ атаковали ряд населенных пунктов Херсонской области, ранены два человека

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атак беспилотников на юге Херсонской области
Последствия атак беспилотников на юге Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атак беспилотников на юге Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. ВСУ атаковали ряд населенных пунктов Херсонской области, под удар попали амбулатория и элеватор, пострадали два человека, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Украинские боевики вновь атаковали гражданские объекты на юге Херсонской области. Благодаря профессиональным действиям наших воинов ПВО и РЭБ за ночь сбито не менее 30 вражеских БПЛА", - заявил Сальдо. В частности, по его словам, в одном из сел прилетом дрона поражена амбулатория, здание выгорело практически полностью.
"В этом же посёлке в результате обстрела пострадали два мирных жителя - торговцы с рыбного рынка. Один из них сейчас в реанимации", - подчеркнул губернатор. Кроме того, по его словам, в другом населенном пункте на территорию элеватора упали три беспилотника. По предварительным данным, боезаряд не сдетонировал.
В ряде других поселков в результате атак разрушен частный дом, а также повреждены окна, фасад и припаркованный автомобиль.
Максим Нелипа - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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