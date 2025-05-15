В освобожденных от ВСУ храмах Курской области священники отслужили молебны
Протоиерей Зинченко: священники отслужили молебны в освобожденных от ВСУ храмах
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЦерковь Илии Пророка в освобожденной Судже
Церковь Илии Пророка в освобожденной Судже. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Священники проводили молебны в освобожденных от ВСУ храмах Курской области в бронежилетах, рассказал РИА Новости помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко, окормляющий бойцов на фронте.
"Мы служили молебен в Малой Локне, когда ещё надо было в брониках заходить. Сейчас уже можно без броников, хотя усилились удары, но мы тогда еще в брониках заходили и служили молебен. Мы служили как раз в Малой Локне и Погребках на развалинах, в Казачьей Локне, в Преображенском храме (село Замостье – ред.), в Покровском храме в Судже служили молебны", – рассказал священник РИА Новости.
Протоиерей Александр Зинченко отметил, что обстрелам и разрушениям со стороны ВСУ подверглись практически все храмы Суджанского церковного округа: в частности, в Борках, Черкасском Поречном, Казачьей Локне, Малой Локне, Погребках, Уланке, Заолешенке и других. По его сведениям, в Малой Локне разрушены храмы в селе и в женской колонии, храм в Погребках поврежден до необходимости сноса, в храме в Уланке пострадали купола, повреждены также храмы в Черкасском Поречном, в Борках и в других населенных пунктах.
Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
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