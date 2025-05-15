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Офицер рассказал, как ВСУ используют бывших заключенных на фронте - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 15.05.2025 (обновлено: 05:36 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/vsu-2017019941.html
Офицер рассказал, как ВСУ используют бывших заключенных на фронте
Офицер рассказал, как ВСУ используют бывших заключенных на фронте - РИА Новости, 15.05.2025
Офицер рассказал, как ВСУ используют бывших заключенных на фронте
Украинское командование использует бывших заключенных в заградотрядах, жёстко контролирующих действия отрядов ВСУ, которые кидают на границу с РФ, рассказал РИА РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T05:34:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая – РИА Новости. Украинское командование использует бывших заключенных в заградотрядах, жёстко контролирующих действия отрядов ВСУ, которые кидают на границу с РФ, рассказал РИА Новости старший офицер группировки войск "Север" с позывным "Волга". "Из разведданных, радиоперехватов и показаний пленных мы располагаем информацией, что командование ВСУ задействует 425-ый отдельный штурмовой полк "Скала" исключительно на переднем крае для провокаций на границе с Курской областью (тёткинское направление – ред.), а за ним находятся подразделения 225-го отдельного штурмового полка, укомплектованные бывшими заключенными", — сообщил офицер. Он пояснил, что в 225-ом ОШП кроме штурмовых групп из насильно мобилизованных украинцев и переведенных в полк военнослужащих частей ПВО, также действуют "мотивационные подразделения" - заградотряды из числа бывших заключенных, действующие жестко как на передовой, так и в тыловых районах. Отдельный штурмовой полк "Скала" считается элитным. В составе штурмовиков есть бывшие заключенные, подписавшие контракт в исправительных учреждениях Украины. Помимо мужчин, в "Скале" служат и женщины. В марте этого года в плен к российским военным попала бывшая украинская заключенная, которая обманом была отправлена на штурм командованием.
https://ria.ru/20250515/vsu-2017017540.html
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россия, украина, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины
Офицер рассказал, как ВСУ используют бывших заключенных на фронте

Бывшие украинские заключенные используются в заградотрядах возле госграницы

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая – РИА Новости. Украинское командование использует бывших заключенных в заградотрядах, жёстко контролирующих действия отрядов ВСУ, которые кидают на границу с РФ, рассказал РИА Новости старший офицер группировки войск "Север" с позывным "Волга".
"Из разведданных, радиоперехватов и показаний пленных мы располагаем информацией, что командование ВСУ задействует 425-ый отдельный штурмовой полк "Скала" исключительно на переднем крае для провокаций на границе с Курской областью (тёткинское направление – ред.), а за ним находятся подразделения 225-го отдельного штурмового полка, укомплектованные бывшими заключенными", — сообщил офицер.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Боевики ВСУ за свой счет ремонтируют технику, рассказал пленный
Вчера, 04:33
Он пояснил, что в 225-ом ОШП кроме штурмовых групп из насильно мобилизованных украинцев и переведенных в полк военнослужащих частей ПВО, также действуют "мотивационные подразделения" - заградотряды из числа бывших заключенных, действующие жестко как на передовой, так и в тыловых районах.
Отдельный штурмовой полк "Скала" считается элитным. В составе штурмовиков есть бывшие заключенные, подписавшие контракт в исправительных учреждениях Украины. Помимо мужчин, в "Скале" служат и женщины. В марте этого года в плен к российским военным попала бывшая украинская заключенная, которая обманом была отправлена на штурм командованием.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Айдар"* объявляет погибших в Тёткино пропавшими без вести, сообщил офицер
Вчера, 03:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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