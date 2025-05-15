https://ria.ru/20250515/vsu-2017019941.html

Офицер рассказал, как ВСУ используют бывших заключенных на фронте

Офицер рассказал, как ВСУ используют бывших заключенных на фронте - РИА Новости, 15.05.2025

Офицер рассказал, как ВСУ используют бывших заключенных на фронте

Украинское командование использует бывших заключенных в заградотрядах, жёстко контролирующих действия отрядов ВСУ, которые кидают на границу с РФ, рассказал РИА РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T05:34:00+03:00

2025-05-15T05:34:00+03:00

2025-05-15T05:36:00+03:00

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курская область

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 мая – РИА Новости. Украинское командование использует бывших заключенных в заградотрядах, жёстко контролирующих действия отрядов ВСУ, которые кидают на границу с РФ, рассказал РИА Новости старший офицер группировки войск "Север" с позывным "Волга". "Из разведданных, радиоперехватов и показаний пленных мы располагаем информацией, что командование ВСУ задействует 425-ый отдельный штурмовой полк "Скала" исключительно на переднем крае для провокаций на границе с Курской областью (тёткинское направление – ред.), а за ним находятся подразделения 225-го отдельного штурмового полка, укомплектованные бывшими заключенными", — сообщил офицер. Он пояснил, что в 225-ом ОШП кроме штурмовых групп из насильно мобилизованных украинцев и переведенных в полк военнослужащих частей ПВО, также действуют "мотивационные подразделения" - заградотряды из числа бывших заключенных, действующие жестко как на передовой, так и в тыловых районах. Отдельный штурмовой полк "Скала" считается элитным. В составе штурмовиков есть бывшие заключенные, подписавшие контракт в исправительных учреждениях Украины. Помимо мужчин, в "Скале" служат и женщины. В марте этого года в плен к российским военным попала бывшая украинская заключенная, которая обманом была отправлена на штурм командованием.

https://ria.ru/20250515/vsu-2017017540.html

https://ria.ru/20250515/tetkino-2017016120.html

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россия, украина, курская область, вооруженные силы украины