https://ria.ru/20250515/vsu-2017017540.html

Боевики ВСУ за свой счет ремонтируют технику, рассказал пленный

Боевики ВСУ за свой счет ремонтируют технику, рассказал пленный - РИА Новости, 15.05.2025

Боевики ВСУ за свой счет ремонтируют технику, рассказал пленный

Командование не снабжает украинских солдат запчастями и средствами – служащим ВСУ приходится за свой счет ремонтировать машины и обустраивать позиции, рассказал РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T04:33:00+03:00

2025-05-15T04:33:00+03:00

2025-05-15T04:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Командование не снабжает украинских солдат запчастями и средствами – служащим ВСУ приходится за свой счет ремонтировать машины и обустраивать позиции, рассказал РИА Новости пленный из 517 батальона ВСУ "Гайдамаки" Алексей Бобров. "Не давали запчастей на машины. Постоянно за свой счет покупали: начиная от фильтров, подшипников, заканчивая рычагами. Масло только давали. Позиции тоже строили за свой счет. Собирали деньги, лес пилили нелегально", - сказал Бобров. Он добавил, что служащие ВСУ вынуждены самостоятельно закупать скобы, гвозди и запчасти на пилы, чтобы обустроить свои позиции. По словам пленного, его сослуживцам также не оказывалась необходимая медицинская помощь, что неоднократно приводило к смерти солдат. Украинцам также урезают норму получаемой пищи в тылу, пожаловался пленный.

https://ria.ru/20250514/plennyj-2016793688.html

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2025

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вооруженные силы украины