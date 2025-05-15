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Боевики ВСУ за свой счет ремонтируют технику, рассказал пленный - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:33 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/vsu-2017017540.html
Боевики ВСУ за свой счет ремонтируют технику, рассказал пленный
Боевики ВСУ за свой счет ремонтируют технику, рассказал пленный - РИА Новости, 15.05.2025
Боевики ВСУ за свой счет ремонтируют технику, рассказал пленный
Командование не снабжает украинских солдат запчастями и средствами – служащим ВСУ приходится за свой счет ремонтировать машины и обустраивать позиции, рассказал РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T04:33:00+03:00
2025-05-15T04:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Командование не снабжает украинских солдат запчастями и средствами – служащим ВСУ приходится за свой счет ремонтировать машины и обустраивать позиции, рассказал РИА Новости пленный из 517 батальона ВСУ "Гайдамаки" Алексей Бобров. "Не давали запчастей на машины. Постоянно за свой счет покупали: начиная от фильтров, подшипников, заканчивая рычагами. Масло только давали. Позиции тоже строили за свой счет. Собирали деньги, лес пилили нелегально", - сказал Бобров. Он добавил, что служащие ВСУ вынуждены самостоятельно закупать скобы, гвозди и запчасти на пилы, чтобы обустроить свои позиции. По словам пленного, его сослуживцам также не оказывалась необходимая медицинская помощь, что неоднократно приводило к смерти солдат. Украинцам также урезают норму получаемой пищи в тылу, пожаловался пленный.
https://ria.ru/20250514/plennyj-2016793688.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ за свой счет ремонтируют технику, рассказал пленный

Боевики ВСУ за свой счет ремонтируют технику и обустраивают позиции

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Командование не снабжает украинских солдат запчастями и средствами – служащим ВСУ приходится за свой счет ремонтировать машины и обустраивать позиции, рассказал РИА Новости пленный из 517 батальона ВСУ "Гайдамаки" Алексей Бобров.
"Не давали запчастей на машины. Постоянно за свой счет покупали: начиная от фильтров, подшипников, заканчивая рычагами. Масло только давали. Позиции тоже строили за свой счет. Собирали деньги, лес пилили нелегально", - сказал Бобров.
Он добавил, что служащие ВСУ вынуждены самостоятельно закупать скобы, гвозди и запчасти на пилы, чтобы обустроить свои позиции.
По словам пленного, его сослуживцам также не оказывалась необходимая медицинская помощь, что неоднократно приводило к смерти солдат. Украинцам также урезают норму получаемой пищи в тылу, пожаловался пленный.
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