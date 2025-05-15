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FPV-дроны ВСУ перед взлетом играют имперский марш - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:08 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/vsu-2017016795.html
FPV-дроны ВСУ перед взлетом играют имперский марш
FPV-дроны ВСУ перед взлетом играют имперский марш - РИА Новости, 15.05.2025
FPV-дроны ВСУ перед взлетом играют имперский марш
Украинские ударные FPV-дроны, захваченные с помощью средств РЭБ на херсонском направлении, перед взлетом, во время боевой инициации, запрограммированы исполнять РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T04:08:00+03:00
2025-05-15T04:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
херсонская область
джордж лукас
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ГЕНИЧЕСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские ударные FPV-дроны, захваченные с помощью средств РЭБ на херсонском направлении, перед взлетом, во время боевой инициации, запрограммированы исполнять имперский марш из американской кинофраншизы "Звездные Войны" Джорджа Лукаса, сообщает корреспондент РИА Новости. Военнослужащие 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" подавили на передовой у Днепра в Херсонской области несколько новых украинских ударных FPV-дронов. После осмотра трофеев саперами на предмет мин и прочих ловушек дроны были переданы на изучение инженерам лаборатории БПЛА. В рамках осмотра военнослужащие подключили трофейные дроны к типовым источникам питания и они начали проигрывать мелодию "Имперский Марш". Данная мелодия считается фанатами темой темной стороны и Империи зла. "Как говорится, выбор музыкальной темы противником говорит сам за себя", - отметил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр", изучавший трофейный дрон.
https://ria.ru/20250515/tetkino-2017016120.html
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технологии, херсонская область , джордж лукас
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Херсонская область , Джордж Лукас
FPV-дроны ВСУ перед взлетом играют имперский марш

Украинские FPV-дроны перед взлетом играют имперский марш из "Звездных Войн"

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские ударные FPV-дроны, захваченные с помощью средств РЭБ на херсонском направлении, перед взлетом, во время боевой инициации, запрограммированы исполнять имперский марш из американской кинофраншизы "Звездные Войны" Джорджа Лукаса, сообщает корреспондент РИА Новости.
Военнослужащие 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" подавили на передовой у Днепра в Херсонской области несколько новых украинских ударных FPV-дронов. После осмотра трофеев саперами на предмет мин и прочих ловушек дроны были переданы на изучение инженерам лаборатории БПЛА. В рамках осмотра военнослужащие подключили трофейные дроны к типовым источникам питания и они начали проигрывать мелодию "Имперский Марш". Данная мелодия считается фанатами темой темной стороны и Империи зла.
"Как говорится, выбор музыкальной темы противником говорит сам за себя", - отметил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр", изучавший трофейный дрон.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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Вчера, 03:55
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииХерсонская областьДжордж Лукас
 
 
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