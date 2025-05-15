https://ria.ru/20250515/vsu-2017016795.html
FPV-дроны ВСУ перед взлетом играют имперский марш
FPV-дроны ВСУ перед взлетом играют имперский марш - РИА Новости, 15.05.2025
FPV-дроны ВСУ перед взлетом играют имперский марш
Украинские ударные FPV-дроны, захваченные с помощью средств РЭБ на херсонском направлении, перед взлетом, во время боевой инициации, запрограммированы исполнять РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T04:08:00+03:00
2025-05-15T04:08:00+03:00
2025-05-15T04:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
херсонская область
джордж лукас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
ГЕНИЧЕСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские ударные FPV-дроны, захваченные с помощью средств РЭБ на херсонском направлении, перед взлетом, во время боевой инициации, запрограммированы исполнять имперский марш из американской кинофраншизы "Звездные Войны" Джорджа Лукаса, сообщает корреспондент РИА Новости. Военнослужащие 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" подавили на передовой у Днепра в Херсонской области несколько новых украинских ударных FPV-дронов. После осмотра трофеев саперами на предмет мин и прочих ловушек дроны были переданы на изучение инженерам лаборатории БПЛА. В рамках осмотра военнослужащие подключили трофейные дроны к типовым источникам питания и они начали проигрывать мелодию "Имперский Марш". Данная мелодия считается фанатами темой темной стороны и Империи зла. "Как говорится, выбор музыкальной темы противником говорит сам за себя", - отметил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр", изучавший трофейный дрон.
https://ria.ru/20250515/tetkino-2017016120.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, херсонская область , джордж лукас
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Херсонская область , Джордж Лукас
FPV-дроны ВСУ перед взлетом играют имперский марш
Украинские FPV-дроны перед взлетом играют имперский марш из "Звездных Войн"