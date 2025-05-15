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ВСУ потеряли более 515 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

ВСУ потеряли более 515 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 15.05.2025

ВСУ потеряли более 515 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

Украинские войска в зоне ответственности группировки "Центр" потеряли за сутки более 515 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:11:00+03:00

2025-05-15T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в зоне ответственности группировки "Центр" потеряли за сутки более 515 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Разино, Новооленовка, Новая Полтавка, Димитров и Петровского в ДНР."Потери противника составили свыше 515 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)