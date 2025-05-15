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ВСУ потеряли более 515 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли более 515 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 15.05.2025
ВСУ потеряли более 515 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
Украинские войска в зоне ответственности группировки "Центр" потеряли за сутки более 515 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:11:00+03:00
2025-05-15T12:11:00+03:00
2025-05-15T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в зоне ответственности группировки "Центр" потеряли за сутки более 515 военнослужащих, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Разино, Новооленовка, Новая Полтавка, Димитров и Петровского в ДНР."Потери противника составили свыше 515 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 515 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки
МО: ВСУ потеряли более 515 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки