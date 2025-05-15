https://ria.ru/20250515/vstrecha-2017233839.html

Белый дом не исключил встречи Путина и Трампа в ближайшее время

Белый дом не исключил встречи Путина и Трампа в ближайшее время - РИА Новости, 15.05.2025

Белый дом не исключил встречи Путина и Трампа в ближайшее время

Старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности Белого дома, заместитель помощника американского лидера Себастьян Горка... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T22:57:00+03:00

2025-05-15T22:57:00+03:00

2025-05-15T23:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности Белого дома, заместитель помощника американского лидера Себастьян Горка заявил, что ожидает встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время."Когда время будет подходящим, тогда президент (США Дональд Трамп. — Прим. ред.) окажется в одной комнате с Путиным. Но, по моим ожиданиям, в ближайшее время", — отметил он в ходе онлайн-интервью, организованного изданием Politico.По словам Горки, в вопросе территориального аспекта украинского урегулирования американский лидер является реалистом. "Мы признаем реальность на земле, во-первых. Мы не утописты, не верим в утопию. И наш единственный приоритет — остановить кровопролитие. Все остальное — после", — подчеркнул он. Сегодня в Стамбуле должны были состояться первые за три года переговоры России и Украины, но их перенесли на пятницу. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022-м, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула. Сегодня ночью агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что Трамп, ранее рассматривавший возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи. Хозяин Белого дома на фоне ожиданий возможной встречи с российским лидером заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится обратно в Вашингтон, но точный пункт назначения неизвестен.Как заявил госсекретарь Марко Рубио, совершить прорыв в конфликте сможет только встреча президентов России и США. При этом он сообщил, что дата возможной встречи еще не определена. Рубио указал, что сторонам предстоит решить, как организовать диалог глав двух стран.На прошлой неделе российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, politico