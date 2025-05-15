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Рябков высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Рябков высказался о возможной встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 15.05.2025
Рябков высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Власти в Москве не ставят прогресс или его отсутствие на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в прямую зависимость от подготовки встречи... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:34:00+03:00
2025-05-15T13:34:00+03:00
2025-05-15T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Власти в Москве не ставят прогресс или его отсутствие на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в прямую зависимость от подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Для подготовки контакта на высшем уровне требуется целый ряд предпосылок. Это не вопрос только прогресса или отсутствия прогресса по теме, которую вы обозначили (ход переговоров по украинскому урегулированию - ред.)", - сказал Рябков журналистам.Замглавы МИД с сожалением отметил, что за последние годы усилиями предшественников Трампа отношения были приведены в состояние, "близкое к полному коллапсу".
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Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, Москва, Сергей Рябков, В мире
Рябков высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Рябков: для подготовки встречи Путина и Трампа требуется ряд предпосылок