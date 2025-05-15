https://ria.ru/20250515/vsb-2017140515.html

ВСБ Молдавии превратится в политическую дубину, заявил экс-глава МИД

ВСБ Молдавии превратится в политическую дубину, заявил экс-глава МИД - РИА Новости, 15.05.2025

ВСБ Молдавии превратится в политическую дубину, заявил экс-глава МИД

Проект расширения полномочий Высшего совета безопасности Молдавии и его превращение из консультативного органа в орган исполнительной власти под руководством... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:58:00+03:00

2025-05-15T15:58:00+03:00

2025-05-15T15:58:00+03:00

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КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Проект расширения полномочий Высшего совета безопасности Молдавии и его превращение из консультативного органа в орган исполнительной власти под руководством президента Майи Санду забьет последний гвоздь в гроб молдавской демократии, заявил бывший министр иностранных дел республики, лидер Европейской Социал-Демократической партии (ЕСДП) Тудор Ульяновский. Санду в понедельник заявила, что президенту Молдавии нужно иметь инструменты для обеспечения безопасности страны и граждан. В связи с этим парламентская комиссия по безопасности разработала проект расширения полномочий Высшего совета безопасности, который предусматривает, что некоторые решения ВСБ превратятся из консультативных в обязательные. "Готовится сценарий, согласно которому правительство не хочет уступать власть демократическим путем. Путем милитаризации Высший совет безопасности превращается в исполнительный орган под управлением президента, являющейся де-факто шефом партии "Действие и солидарность" (ПДС), превращается в политическую дубину. Это авторитарный подход, последний гвоздь в молдавскую демократию", - заявил Ульяновский в эфире телеканала Exclusiv TV. По его словам, если инициатива вступит в силу, то после запланированных на 28 сентября парламентских выборов даже при уходе правящей ПДС в оппозицию, у президента в подчинении будет орган исполнительной власти с особыми полномочиями в сфере безопасности. "Почему этот законопроект никто не берет на себя, потому что это, по моему мнению, антиконституционный проект. Я хотел бы видеть заключение Венецианской комиссии и почему не проводится общественное обсуждение с участием оппозиционных партий", - добавил Ульяновский. На сегодняшний день Высший совет безопасности является консультативным органом, который дает рекомендации государственным учреждениям. Однако вынесенный на обсуждение новый законопроект предусматривает, что в будущем за отказ от исполнения решений совета может грозить уголовная ответственность. Молдавская оппозиция уже подвергла предложение критике, в частности, в блоке коммунистов и социалистов заявили, что инициатива президента создает условия для узурпации власти. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

https://ria.ru/20250512/gosduma-2016575261.html

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молдавия, майя санду, евгения гуцул, московский комсомолец, в мире