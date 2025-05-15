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В чувашской гимназии отравились 40 детей
В чувашской гимназии отравились 40 детей - РИА Новости, 15.05.2025
В чувашской гимназии отравились 40 детей
Число учеников гимназии в городе Шумерля, обратившихся к врачам с острой кишечной инфекцией, превысило 40 человек, сообщил Минздрав Чувашии. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:27:00+03:00
2025-05-15T10:27:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая — РИА Новости. Число учеников гимназии в городе Шумерля, обратившихся к врачам с острой кишечной инфекцией, превысило 40 человек, сообщил Минздрав Чувашии."По состоянию на 9:00 15 мая 2025 года зафиксировано обращение за медицинской помощью 41 человека с признаками острой кишечной инфекции. Среди обратившихся 33 человека, включая одного взрослого, проходят амбулаторное лечение, восемь детей получают медицинскую помощь в Республиканской детской клинической больнице", — заявили в ведомстве.Ранее сообщалось о 32 пострадавших — 31 ученике гимназии и одном взрослом, троих детей госпитализировали.Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание". Следователи и криминалисты осмотрели пищеблок, взяли пробы продуктов питания, назначили санитарно-эпидемиологическую и медицинские экспертизы.Гимназистов перевели на дистанционное обучение, в здании проводится дезинфекция.
https://ria.ru/20250514/prokuratura-2016920065.html
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общество, россия, шумерля, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Шумерля, Следственный комитет России (СК РФ)
В чувашской гимназии отравились 40 детей
Число отравившихся в гимназии города Шумерля в Чувашии выросло до 41