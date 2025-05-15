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Врач из Чувашии выиграл суперприз в лотерею - РИА Новости, 15.05.2025
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08:42 15.05.2025 (обновлено: 11:37 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/vrach-2017028467.html
Врач из Чувашии выиграл суперприз в лотерею
Врач из Чувашии выиграл суперприз в лотерею - РИА Новости, 15.05.2025
Врач из Чувашии выиграл суперприз в лотерею
Хирург из Чувашии выиграл суперприз лотереи "Рапидо Про" — почти 30 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T08:42:00+03:00
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общество
столото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Хирург из Чувашии выиграл суперприз лотереи "Рапидо Про" — почти 30 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото". "Купив лотерейный билет, чтобы отвлечься после ночного дежурства, врач стал мультимиллионером: в 324127-м тираже "Рапидо Про" Андрей выиграл суперприз — 29 515 636 рублей", — рассказали в компании. Сам победитель подтвердил, что пришел с ночного дежурства очень уставшим и купил билет в мобильной версии сайта "Столото". "Сейчас я уже не повторю числовую комбинацию, выбирал ее совершенно случайно, но точно помню, что мозг был отключен. Может быть, это и есть секрет моего успеха", — признался он.Через несколько минут врач получил СМС-уведомление о выигрыше и сначала не поверил. "Жене показываю, она подумала, что это 29 тысяч. "Купишь мне сапоги", — говорит. Осознание пришло постепенно. Теперь появилась возможность планировать покупки и посерьезнее", — добавил победитель. Выигрыш он планирует потратить на покупку квартир для детей и обеспечение их будущего.
https://ria.ru/20241125/lotereya-1984420178.html
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общество, столото
Общество, Столото
Врач из Чувашии выиграл суперприз в лотерею

Хирург из Чувашии выиграл более 29,5 миллиона рублей в лотерею "Рапидо Про"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Хирург из Чувашии выиграл суперприз лотереи "Рапидо Про" — почти 30 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото".
"Купив лотерейный билет, чтобы отвлечься после ночного дежурства, врач стал мультимиллионером: в 324127-м тираже "Рапидо Про" Андрей выиграл суперприз — 29 515 636 рублей", — рассказали в компании.
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Сам победитель подтвердил, что пришел с ночного дежурства очень уставшим и купил билет в мобильной версии сайта "Столото".
«
"Сейчас я уже не повторю числовую комбинацию, выбирал ее совершенно случайно, но точно помню, что мозг был отключен. Может быть, это и есть секрет моего успеха", — признался он.
Через несколько минут врач получил СМС-уведомление о выигрыше и сначала не поверил.
"Жене показываю, она подумала, что это 29 тысяч. "Купишь мне сапоги", — говорит. Осознание пришло постепенно. Теперь появилась возможность планировать покупки и посерьезнее", — добавил победитель.
Выигрыш он планирует потратить на покупку квартир для детей и обеспечение их будущего.
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