https://ria.ru/20250515/vrach-2017028467.html

Врач из Чувашии выиграл суперприз в лотерею

Врач из Чувашии выиграл суперприз в лотерею - РИА Новости, 15.05.2025

Врач из Чувашии выиграл суперприз в лотерею

Хирург из Чувашии выиграл суперприз лотереи "Рапидо Про" — почти 30 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T08:42:00+03:00

2025-05-15T08:42:00+03:00

2025-05-15T11:37:00+03:00

общество

столото

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Хирург из Чувашии выиграл суперприз лотереи "Рапидо Про" — почти 30 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото". "Купив лотерейный билет, чтобы отвлечься после ночного дежурства, врач стал мультимиллионером: в 324127-м тираже "Рапидо Про" Андрей выиграл суперприз — 29 515 636 рублей", — рассказали в компании. Сам победитель подтвердил, что пришел с ночного дежурства очень уставшим и купил билет в мобильной версии сайта "Столото". "Сейчас я уже не повторю числовую комбинацию, выбирал ее совершенно случайно, но точно помню, что мозг был отключен. Может быть, это и есть секрет моего успеха", — признался он.Через несколько минут врач получил СМС-уведомление о выигрыше и сначала не поверил. "Жене показываю, она подумала, что это 29 тысяч. "Купишь мне сапоги", — говорит. Осознание пришло постепенно. Теперь появилась возможность планировать покупки и посерьезнее", — добавил победитель. Выигрыш он планирует потратить на покупку квартир для детей и обеспечение их будущего.

https://ria.ru/20241125/lotereya-1984420178.html

https://ria.ru/20240918/lotereya-1973314259.html

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общество, столото