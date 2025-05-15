https://ria.ru/20250515/vrach-2017014760.html

Врач назвала овощ, богатый антиоксидантами

Врач назвала овощ, богатый антиоксидантами - РИА Новости, 15.05.2025

Врач назвала овощ, богатый антиоксидантами

Редис содержит большое количество антиоксидантов, которые способствуют обновлению клеток и защите организма от хронических заболеваний, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T03:09:00+03:00

2025-05-15T03:09:00+03:00

2025-05-15T03:09:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

наталия попова

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Редис содержит большое количество антиоксидантов, которые способствуют обновлению клеток и защите организма от хронических заболеваний, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Попова. "Редис богат антиоксидантами, такими как антоцианы, которые защищают клетки организма от повреждений свободными радикалами", - сказала Попова. Кроме того, редис является источником витаминов группы B (B1, B2, B6), витамина C, калия, кальция, магния, фосфора и железа. Так, витамин C помогает поддерживать иммунитет, а минералы важны для работы сердечно-сосудистой системы и костей.

https://ria.ru/20250513/vrach-2016596881.html

московская область (подмосковье)

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2025

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общество, московская область (подмосковье), наталия попова