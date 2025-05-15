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Врач назвала овощ, богатый антиоксидантами - РИА Новости, 15.05.2025
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03:09 15.05.2025
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Врач назвала овощ, богатый антиоксидантами
Врач назвала овощ, богатый антиоксидантами - РИА Новости, 15.05.2025
Врач назвала овощ, богатый антиоксидантами
Редис содержит большое количество антиоксидантов, которые способствуют обновлению клеток и защите организма от хронических заболеваний, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T03:09:00+03:00
2025-05-15T03:09:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
наталия попова
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Редис содержит большое количество антиоксидантов, которые способствуют обновлению клеток и защите организма от хронических заболеваний, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Попова. "Редис богат антиоксидантами, такими как антоцианы, которые защищают клетки организма от повреждений свободными радикалами", - сказала Попова. Кроме того, редис является источником витаминов группы B (B1, B2, B6), витамина C, калия, кальция, магния, фосфора и железа. Так, витамин C помогает поддерживать иммунитет, а минералы важны для работы сердечно-сосудистой системы и костей.
https://ria.ru/20250513/vrach-2016596881.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), наталия попова
Общество, Московская область (Подмосковье), Наталия Попова
Врач назвала овощ, богатый антиоксидантами

Врач Попова: редис содержит большое количество антиоксидантов

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСбор урожая редиса
Сбор урожая редиса - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сбор урожая редиса. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Редис содержит большое количество антиоксидантов, которые способствуют обновлению клеток и защите организма от хронических заболеваний, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Наталья Попова.
"Редис богат антиоксидантами, такими как антоцианы, которые защищают клетки организма от повреждений свободными радикалами", - сказала Попова.
Кроме того, редис является источником витаминов группы B (B1, B2, B6), витамина C, калия, кальция, магния, фосфора и железа. Так, витамин C помогает поддерживать иммунитет, а минералы важны для работы сердечно-сосудистой системы и костей.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Наталия Попова
 
 
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