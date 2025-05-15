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Украинские войска обстреляли школу в ЛНР - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 15.05.2025 (обновлено: 12:22 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/voyska-2017067324.html
Украинские войска обстреляли школу в ЛНР
Украинские войска обстреляли школу в ЛНР - РИА Новости, 15.05.2025
Украинские войска обстреляли школу в ЛНР
Дрон ВСУ атаковал школу в населенном пункте Приволье в Луганской Народной Республике, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:43:00+03:00
2025-05-15T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал школу в населенном пункте Приволье в Луганской Народной Республике, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР."Целью вражеского дрона ВСУ стала школа в Приволье. Никто из жителей не пострадал, так как атака БПЛА была ночью. Но само здание учебного учреждения получило повреждения. В одном из классов на первом этаже осколками посечены стены, потолок, выбиты окна", - сообщили в правительстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли школу в ЛНР

Дрон ВСУ атаковал школу в Приволье в ЛНР, выбиты окна, никто не пострадал

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки
Осколки - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал школу в населенном пункте Приволье в Луганской Народной Республике, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.
"Целью вражеского дрона ВСУ стала школа в Приволье. Никто из жителей не пострадал, так как атака БПЛА была ночью. Но само здание учебного учреждения получило повреждения. В одном из классов на первом этаже осколками посечены стены, потолок, выбиты окна", - сообщили в правительстве.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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