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Украинские войска обстреляли школу в ЛНР

Украинские войска обстреляли школу в ЛНР - РИА Новости, 15.05.2025

Украинские войска обстреляли школу в ЛНР

Дрон ВСУ атаковал школу в населенном пункте Приволье в Луганской Народной Республике, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:43:00+03:00

2025-05-15T11:43:00+03:00

2025-05-15T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал школу в населенном пункте Приволье в Луганской Народной Республике, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР."Целью вражеского дрона ВСУ стала школа в Приволье. Никто из жителей не пострадал, так как атака БПЛА была ночью. Но само здание учебного учреждения получило повреждения. В одном из классов на первом этаже осколками посечены стены, потолок, выбиты окна", - сообщили в правительстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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2025

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия