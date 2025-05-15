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Украинские войска обстреляли школу в ЛНР
Украинские войска обстреляли школу в ЛНР - РИА Новости, 15.05.2025
Украинские войска обстреляли школу в ЛНР
Дрон ВСУ атаковал школу в населенном пункте Приволье в Луганской Народной Республике, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:43:00+03:00
2025-05-15T11:43:00+03:00
2025-05-15T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал школу в населенном пункте Приволье в Луганской Народной Республике, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР."Целью вражеского дрона ВСУ стала школа в Приволье. Никто из жителей не пострадал, так как атака БПЛА была ночью. Но само здание учебного учреждения получило повреждения. В одном из классов на первом этаже осколками посечены стены, потолок, выбиты окна", - сообщили в правительстве.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли школу в ЛНР
Дрон ВСУ атаковал школу в Приволье в ЛНР, выбиты окна, никто не пострадал