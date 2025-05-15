https://ria.ru/20250515/voronezh-2017198670.html
Директора "Рус-Строй" будут судить за попытку хищения 500 миллионов рублей
Директора "Рус-Строй" будут судить за попытку хищения 500 миллионов рублей - РИА Новости, 15.05.2025
Директора "Рус-Строй" будут судить за попытку хищения 500 миллионов рублей
Директора компании-подрядчика и его заместителя будут судить за попытку хищения более 500 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию аэропорта Воронежа,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:18:00+03:00
2025-05-15T19:18:00+03:00
2025-05-15T19:19:00+03:00
происшествия
воронеж
россия
воронежская область
московская межрегиональная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49740/23/497402344_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_877e74a8df8c87ffb58fcaae5a109588.jpg
ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Директора компании-подрядчика и его заместителя будут судить за попытку хищения более 500 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию аэропорта Воронежа, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. "Заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО "Рус-Строй" и его заместителя. Они обвиняются по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество) … Всего они намеревались похитить свыше 500 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Уголовное дело направили в Рамонский районный суд Воронежской области для рассмотрения по существу. В прокуратуре отметили, что обвиняемые похитили 31 миллион рублей, которые выделили на реконструкцию аэропортного комплекса "Чертовицкое" Воронежа. А всего намеревались похитить 500 миллионов, которые выделили на эту цель.
https://ria.ru/20250228/podrjadchik-2002201873.html
воронеж
россия
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49740/23/497402344_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_72fcb75b598a243e5ab7b6a1f1149209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, россия, воронежская область, московская межрегиональная транспортная прокуратура
Происшествия, Воронеж, Россия, Воронежская область, Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Директора "Рус-Строй" будут судить за попытку хищения 500 миллионов рублей
Директора "Рус-Строй" будут судить за попытку хищения 500 млн рублей в Воронеже