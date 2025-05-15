https://ria.ru/20250515/voronezh-2017198670.html

Директора "Рус-Строй" будут судить за попытку хищения 500 миллионов рублей

Директора "Рус-Строй" будут судить за попытку хищения 500 миллионов рублей - РИА Новости, 15.05.2025

Директора "Рус-Строй" будут судить за попытку хищения 500 миллионов рублей

Директора компании-подрядчика и его заместителя будут судить за попытку хищения более 500 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию аэропорта Воронежа,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T19:18:00+03:00

2025-05-15T19:18:00+03:00

2025-05-15T19:19:00+03:00

происшествия

воронеж

россия

воронежская область

московская межрегиональная транспортная прокуратура

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ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Директора компании-подрядчика и его заместителя будут судить за попытку хищения более 500 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию аэропорта Воронежа, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. "Заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО "Рус-Строй" и его заместителя. Они обвиняются по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество) … Всего они намеревались похитить свыше 500 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Уголовное дело направили в Рамонский районный суд Воронежской области для рассмотрения по существу. В прокуратуре отметили, что обвиняемые похитили 31 миллион рублей, которые выделили на реконструкцию аэропортного комплекса "Чертовицкое" Воронежа. А всего намеревались похитить 500 миллионов, которые выделили на эту цель.

https://ria.ru/20250228/podrjadchik-2002201873.html

воронеж

россия

воронежская область

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происшествия, воронеж, россия, воронежская область, московская межрегиональная транспортная прокуратура