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Директора "Рус-Строй" будут судить за попытку хищения 500 миллионов рублей - РИА Новости, 15.05.2025
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19:18 15.05.2025 (обновлено: 19:19 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/voronezh-2017198670.html
Директора "Рус-Строй" будут судить за попытку хищения 500 миллионов рублей
Директора "Рус-Строй" будут судить за попытку хищения 500 миллионов рублей - РИА Новости, 15.05.2025
Директора "Рус-Строй" будут судить за попытку хищения 500 миллионов рублей
Директора компании-подрядчика и его заместителя будут судить за попытку хищения более 500 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию аэропорта Воронежа,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:18:00+03:00
2025-05-15T19:19:00+03:00
происшествия
воронеж
россия
воронежская область
московская межрегиональная транспортная прокуратура
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ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Директора компании-подрядчика и его заместителя будут судить за попытку хищения более 500 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию аэропорта Воронежа, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. "Заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО "Рус-Строй" и его заместителя. Они обвиняются по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество) … Всего они намеревались похитить свыше 500 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Уголовное дело направили в Рамонский районный суд Воронежской области для рассмотрения по существу. В прокуратуре отметили, что обвиняемые похитили 31 миллион рублей, которые выделили на реконструкцию аэропортного комплекса "Чертовицкое" Воронежа. А всего намеревались похитить 500 миллионов, которые выделили на эту цель.
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происшествия, воронеж, россия, воронежская область, московская межрегиональная транспортная прокуратура
Происшествия, Воронеж, Россия, Воронежская область, Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Директора "Рус-Строй" будут судить за попытку хищения 500 миллионов рублей

Директора "Рус-Строй" будут судить за попытку хищения 500 млн рублей в Воронеже

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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ВОРОНЕЖ, 15 мая - РИА Новости. Директора компании-подрядчика и его заместителя будут судить за попытку хищения более 500 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию аэропорта Воронежа, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
"Заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО "Рус-Строй" и его заместителя. Они обвиняются по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество) … Всего они намеревались похитить свыше 500 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Уголовное дело направили в Рамонский районный суд Воронежской области для рассмотрения по существу.
В прокуратуре отметили, что обвиняемые похитили 31 миллион рублей, которые выделили на реконструкцию аэропортного комплекса "Чертовицкое" Воронежа. А всего намеревались похитить 500 миллионов, которые выделили на эту цель.
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