https://ria.ru/20250515/volontery-2017240706.html

При бомбардировке в Газе погибли пятеро волонтеров дагестанского фонда

При бомбардировке в Газе погибли пятеро волонтеров дагестанского фонда - РИА Новости, 15.05.2025

При бомбардировке в Газе погибли пятеро волонтеров дагестанского фонда

Пятеро волонтеров дагестанского благотворительного фонда "Инсан" погибли во время бомбардировки лагеря Джабалия в секторе Газа, сообщил в четверг председатель... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T23:55:00+03:00

2025-05-15T23:55:00+03:00

2025-05-15T23:55:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 15 мая - РИА Новости. Пятеро волонтеров дагестанского благотворительного фонда "Инсан" погибли во время бомбардировки лагеря Джабалия в секторе Газа, сообщил в четверг председатель совета имамов города Кизляра и Кизлярского района Дагестана Мухаммадхабиб Магомедов. "Трагедия в Газе. Сегодня во время бомбардировки лагеря Джабалия были убиты пятеро волонтеров благотворительного фонда "Инсан". Они раздавали нуждающимся денежную помощь", – написал Магомедов в своем Telegram-канале. Позже "Инсан" опубликовал в своем Telegram-канале заявление, в котором сообщается, что фонд не имеет официальных представителей или сотрудников на территории сектора Газа, и погибшие не являлись штатными сотрудниками или уполномоченными представителями фонда. "Работа по оказанию гуманитарной помощи за пределами России осуществляется исключительно через инициативных граждан, действующих по собственному желанию. Фонд оказывает им методическую поддержку, рекомендации и помощь в налаживании взаимодействия с проверенными благотворителями и попечителями на местах. В числе погибших — неравнодушные люди, которые по зову сердца занимались благим делом, принимая и распределяя помощь среди нуждающихся", – говорится в заявлении. Ранее Магомедов отмечал, что с начала кризиса в секторе Газа фонд "Инсан" оказывает помощь пострадавшим, координируя гуманитарные инициативы.

https://ria.ru/20250515/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кизляр, кизлярский район, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году