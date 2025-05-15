При бомбардировке в Газе погибли пятеро волонтеров дагестанского фонда
При бомбардировке лагеря Джабалия в Газе погибли пятеро волонтеров фонда "Инсан"
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 мая - РИА Новости. Пятеро волонтеров дагестанского благотворительного фонда "Инсан" погибли во время бомбардировки лагеря Джабалия в секторе Газа, сообщил в четверг председатель совета имамов города Кизляра и Кизлярского района Дагестана Мухаммадхабиб Магомедов.
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"Трагедия в Газе. Сегодня во время бомбардировки лагеря Джабалия были убиты пятеро волонтеров благотворительного фонда "Инсан". Они раздавали нуждающимся денежную помощь", – написал Магомедов в своем Telegram-канале.
Позже "Инсан" опубликовал в своем Telegram-канале заявление, в котором сообщается, что фонд не имеет официальных представителей или сотрудников на территории сектора Газа, и погибшие не являлись штатными сотрудниками или уполномоченными представителями фонда.
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"Работа по оказанию гуманитарной помощи за пределами России осуществляется исключительно через инициативных граждан, действующих по собственному желанию. Фонд оказывает им методическую поддержку, рекомендации и помощь в налаживании взаимодействия с проверенными благотворителями и попечителями на местах. В числе погибших — неравнодушные люди, которые по зову сердца занимались благим делом, принимая и распределяя помощь среди нуждающихся", – говорится в заявлении.
Ранее Магомедов отмечал, что с начала кризиса в секторе Газа фонд "Инсан" оказывает помощь пострадавшим, координируя гуманитарные инициативы.
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