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При бомбардировке в Газе погибли пятеро волонтеров дагестанского фонда - РИА Новости, 15.05.2025
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23:55 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/volontery-2017240706.html
При бомбардировке в Газе погибли пятеро волонтеров дагестанского фонда
При бомбардировке в Газе погибли пятеро волонтеров дагестанского фонда - РИА Новости, 15.05.2025
При бомбардировке в Газе погибли пятеро волонтеров дагестанского фонда
Пятеро волонтеров дагестанского благотворительного фонда "Инсан" погибли во время бомбардировки лагеря Джабалия в секторе Газа, сообщил в четверг председатель... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T23:55:00+03:00
2025-05-15T23:55:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 15 мая - РИА Новости. Пятеро волонтеров дагестанского благотворительного фонда "Инсан" погибли во время бомбардировки лагеря Джабалия в секторе Газа, сообщил в четверг председатель совета имамов города Кизляра и Кизлярского района Дагестана Мухаммадхабиб Магомедов. "Трагедия в Газе. Сегодня во время бомбардировки лагеря Джабалия были убиты пятеро волонтеров благотворительного фонда "Инсан". Они раздавали нуждающимся денежную помощь", – написал Магомедов в своем Telegram-канале. Позже "Инсан" опубликовал в своем Telegram-канале заявление, в котором сообщается, что фонд не имеет официальных представителей или сотрудников на территории сектора Газа, и погибшие не являлись штатными сотрудниками или уполномоченными представителями фонда. "Работа по оказанию гуманитарной помощи за пределами России осуществляется исключительно через инициативных граждан, действующих по собственному желанию. Фонд оказывает им методическую поддержку, рекомендации и помощь в налаживании взаимодействия с проверенными благотворителями и попечителями на местах. В числе погибших — неравнодушные люди, которые по зову сердца занимались благим делом, принимая и распределяя помощь среди нуждающихся", – говорится в заявлении. Ранее Магомедов отмечал, что с начала кризиса в секторе Газа фонд "Инсан" оказывает помощь пострадавшим, координируя гуманитарные инициативы.
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кизляр, кизлярский район, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Кизляр, Кизлярский район, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
При бомбардировке в Газе погибли пятеро волонтеров дагестанского фонда

При бомбардировке лагеря Джабалия в Газе погибли пятеро волонтеров фонда "Инсан"

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 мая - РИА Новости. Пятеро волонтеров дагестанского благотворительного фонда "Инсан" погибли во время бомбардировки лагеря Джабалия в секторе Газа, сообщил в четверг председатель совета имамов города Кизляра и Кизлярского района Дагестана Мухаммадхабиб Магомедов.
«
"Трагедия в Газе. Сегодня во время бомбардировки лагеря Джабалия были убиты пятеро волонтеров благотворительного фонда "Инсан". Они раздавали нуждающимся денежную помощь", – написал Магомедов в своем Telegram-канале.
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Позже "Инсан" опубликовал в своем Telegram-канале заявление, в котором сообщается, что фонд не имеет официальных представителей или сотрудников на территории сектора Газа, и погибшие не являлись штатными сотрудниками или уполномоченными представителями фонда.
«
"Работа по оказанию гуманитарной помощи за пределами России осуществляется исключительно через инициативных граждан, действующих по собственному желанию. Фонд оказывает им методическую поддержку, рекомендации и помощь в налаживании взаимодействия с проверенными благотворителями и попечителями на местах. В числе погибших — неравнодушные люди, которые по зову сердца занимались благим делом, принимая и распределяя помощь среди нуждающихся", – говорится в заявлении.
Ранее Магомедов отмечал, что с начала кризиса в секторе Газа фонд "Инсан" оказывает помощь пострадавшим, координируя гуманитарные инициативы.
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