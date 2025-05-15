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Вильфанд спрогнозировал первую майскую грозу в Москве в пятницу

Вильфанд спрогнозировал первую майскую грозу в Москве в пятницу - РИА Новости, 15.05.2025

Вильфанд спрогнозировал первую майскую грозу в Москве в пятницу

Первая майская гроза прогнозируется в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T07:41:00+03:00

2025-05-15T07:41:00+03:00

2025-05-15T07:41:00+03:00

общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первая майская гроза прогнозируется в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Уже грозы громыхали в Москве в середине апреля, когда температура повышалась до 20-26 градусов. 16 мая тоже формируются условия для грозовой деятельности. Это не сильная будет гроза, но одна из первых майских", - сказал агентству Вильфанд.

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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр