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Вильфанд спрогнозировал первую майскую грозу в Москве в пятницу - РИА Новости, 15.05.2025
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07:41 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/vilfand-2017024682.html
Вильфанд спрогнозировал первую майскую грозу в Москве в пятницу
Вильфанд спрогнозировал первую майскую грозу в Москве в пятницу - РИА Новости, 15.05.2025
Вильфанд спрогнозировал первую майскую грозу в Москве в пятницу
Первая майская гроза прогнозируется в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T07:41:00+03:00
2025-05-15T07:41:00+03:00
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первая майская гроза прогнозируется в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Уже грозы громыхали в Москве в середине апреля, когда температура повышалась до 20-26 градусов. 16 мая тоже формируются условия для грозовой деятельности. Это не сильная будет гроза, но одна из первых майских", - сказал агентству Вильфанд.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд спрогнозировал первую майскую грозу в Москве в пятницу

Вильфанд: первая майская гроза прогнозируется в Москве в пятницу

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Роман Вильфанд. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Первая майская гроза прогнозируется в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Уже грозы громыхали в Москве в середине апреля, когда температура повышалась до 20-26 градусов. 16 мая тоже формируются условия для грозовой деятельности. Это не сильная будет гроза, но одна из первых майских", - сказал агентству Вильфанд.
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ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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