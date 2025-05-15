https://ria.ru/20250515/vengriya-2017008815.html

В Венгрии опровергли сообщения о сбитии украинского БПЛА

В Венгрии опровергли сообщения о сбитии украинского БПЛА - РИА Новости, 15.05.2025

В Венгрии опровергли сообщения о сбитии украинского БПЛА

Министерство обороны Венгрии опровергло появившуюся в соцсетях информацию о том, что венгерские истребители якобы сбили на северо-востоке страны украинский... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T00:42:00+03:00

2025-05-15T00:42:00+03:00

2025-05-15T00:42:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 15 мая - РИА Новости. Министерство обороны Венгрии опровергло появившуюся в соцсетях информацию о том, что венгерские истребители якобы сбили на северо-востоке страны украинский беспилотник, и заявило, что самолеты Gripen были подняты по учебной тревоги, а затем сопровождали сбившийся с маршрута планер. Во вторник местный портал области Сабольч-Сатмар-Берег опубликовал кадры полета истребителей Gripen венгерской армии и комментарии местных жителей, которые утверждали, что самолеты преследовали беспилотник. Оппозиционный венгерский портал Telex со ссылкой на неназванные источники утверждает, что на прошлой неделе радар ПВО в районе города Токай на севере Венгрии якобы засек украинские БПЛА и сбил один из них. "Вопреки слухам, распространяемым в социальных сетях, Gripen были замечены в воздухе около Ньиредьхазы (город на северо-востоке Венгрии, вблизи границы с Украиной - ред.) не из-за беспилотников. Силы обороны Венгрии подняли в воздух два истребителя JAS-39 Gripen в рамках учебной тревоги, которая превратилась в боевую тревогу в воздухе. Планер Ventus 2A вылетел из Ньиредьхазы в полет по маршруту, но из-за погодных условий его отнесло близко к румынской границе около Ченгера, а затем он повернул обратно в сторону Ньиредьхазы", - приводит сообщение минобороны агентство MTI. Отмечается, что после описанного инцидента во вторник истребители вернулись на базу в Кечкемете в центральной части Венгрии.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2016125198.html

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в мире, венгрия, украина, технологии, jas-39 gripen