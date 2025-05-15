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В Венгрии опровергли сообщения о сбитии украинского БПЛА - РИА Новости, 15.05.2025
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00:42 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/vengriya-2017008815.html
В Венгрии опровергли сообщения о сбитии украинского БПЛА
В Венгрии опровергли сообщения о сбитии украинского БПЛА - РИА Новости, 15.05.2025
В Венгрии опровергли сообщения о сбитии украинского БПЛА
Министерство обороны Венгрии опровергло появившуюся в соцсетях информацию о том, что венгерские истребители якобы сбили на северо-востоке страны украинский... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T00:42:00+03:00
2025-05-15T00:42:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 15 мая - РИА Новости. Министерство обороны Венгрии опровергло появившуюся в соцсетях информацию о том, что венгерские истребители якобы сбили на северо-востоке страны украинский беспилотник, и заявило, что самолеты Gripen были подняты по учебной тревоги, а затем сопровождали сбившийся с маршрута планер. Во вторник местный портал области Сабольч-Сатмар-Берег опубликовал кадры полета истребителей Gripen венгерской армии и комментарии местных жителей, которые утверждали, что самолеты преследовали беспилотник. Оппозиционный венгерский портал Telex со ссылкой на неназванные источники утверждает, что на прошлой неделе радар ПВО в районе города Токай на севере Венгрии якобы засек украинские БПЛА и сбил один из них. "Вопреки слухам, распространяемым в социальных сетях, Gripen были замечены в воздухе около Ньиредьхазы (город на северо-востоке Венгрии, вблизи границы с Украиной - ред.) не из-за беспилотников. Силы обороны Венгрии подняли в воздух два истребителя JAS-39 Gripen в рамках учебной тревоги, которая превратилась в боевую тревогу в воздухе. Планер Ventus 2A вылетел из Ньиредьхазы в полет по маршруту, но из-за погодных условий его отнесло близко к румынской границе около Ченгера, а затем он повернул обратно в сторону Ньиредьхазы", - приводит сообщение минобороны агентство MTI. Отмечается, что после описанного инцидента во вторник истребители вернулись на базу в Кечкемете в центральной части Венгрии.
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в мире, венгрия, украина, технологии, jas-39 gripen
В мире, Венгрия, Украина, Технологии, JAS-39 Gripen
В Венгрии опровергли сообщения о сбитии украинского БПЛА

Минобороны Венгрии опровергло сообщения, что ВВС якобы сбили украинский БПЛА

© AP Photo / MTI/Sandor UjvariМногоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / MTI/Sandor Ujvari
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 мая - РИА Новости. Министерство обороны Венгрии опровергло появившуюся в соцсетях информацию о том, что венгерские истребители якобы сбили на северо-востоке страны украинский беспилотник, и заявило, что самолеты Gripen были подняты по учебной тревоги, а затем сопровождали сбившийся с маршрута планер.
Во вторник местный портал области Сабольч-Сатмар-Берег опубликовал кадры полета истребителей Gripen венгерской армии и комментарии местных жителей, которые утверждали, что самолеты преследовали беспилотник. Оппозиционный венгерский портал Telex со ссылкой на неназванные источники утверждает, что на прошлой неделе радар ПВО в районе города Токай на севере Венгрии якобы засек украинские БПЛА и сбил один из них.
"Вопреки слухам, распространяемым в социальных сетях, Gripen были замечены в воздухе около Ньиредьхазы (город на северо-востоке Венгрии, вблизи границы с Украиной - ред.) не из-за беспилотников. Силы обороны Венгрии подняли в воздух два истребителя JAS-39 Gripen в рамках учебной тревоги, которая превратилась в боевую тревогу в воздухе. Планер Ventus 2A вылетел из Ньиредьхазы в полет по маршруту, но из-за погодных условий его отнесло близко к румынской границе около Ченгера, а затем он повернул обратно в сторону Ньиредьхазы", - приводит сообщение минобороны агентство MTI.
Отмечается, что после описанного инцидента во вторник истребители вернулись на базу в Кечкемете в центральной части Венгрии.
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В миреВенгрияУкраинаТехнологииJAS-39 Gripen
 
 
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