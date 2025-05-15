В Венгрии опровергли сообщения о сбитии украинского БПЛА
Минобороны Венгрии опровергло сообщения, что ВВС якобы сбили украинский БПЛА
© AP Photo / MTI/Sandor UjvariМногоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen
© AP Photo / MTI/Sandor Ujvari
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 мая - РИА Новости. Министерство обороны Венгрии опровергло появившуюся в соцсетях информацию о том, что венгерские истребители якобы сбили на северо-востоке страны украинский беспилотник, и заявило, что самолеты Gripen были подняты по учебной тревоги, а затем сопровождали сбившийся с маршрута планер.
Во вторник местный портал области Сабольч-Сатмар-Берег опубликовал кадры полета истребителей Gripen венгерской армии и комментарии местных жителей, которые утверждали, что самолеты преследовали беспилотник. Оппозиционный венгерский портал Telex со ссылкой на неназванные источники утверждает, что на прошлой неделе радар ПВО в районе города Токай на севере Венгрии якобы засек украинские БПЛА и сбил один из них.
"Вопреки слухам, распространяемым в социальных сетях, Gripen были замечены в воздухе около Ньиредьхазы (город на северо-востоке Венгрии, вблизи границы с Украиной - ред.) не из-за беспилотников. Силы обороны Венгрии подняли в воздух два истребителя JAS-39 Gripen в рамках учебной тревоги, которая превратилась в боевую тревогу в воздухе. Планер Ventus 2A вылетел из Ньиредьхазы в полет по маршруту, но из-за погодных условий его отнесло близко к румынской границе около Ченгера, а затем он повернул обратно в сторону Ньиредьхазы", - приводит сообщение минобороны агентство MTI.
Отмечается, что после описанного инцидента во вторник истребители вернулись на базу в Кечкемете в центральной части Венгрии.