Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в президенты Польши Ментцен призвал сократить права украинцев - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/ukraintsy-2017084191.html
Кандидат в президенты Польши Ментцен призвал сократить права украинцев
Кандидат в президенты Польши Ментцен призвал сократить права украинцев - РИА Новости, 15.05.2025
Кандидат в президенты Польши Ментцен призвал сократить права украинцев
Украинцы в Польше имеют слишком много прав, заявил кандидат в президенты республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен в... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:52:00+03:00
2025-05-15T12:52:00+03:00
в мире
польша
украина
славомир ментцен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969704408_88:463:2500:1820_1920x0_80_0_0_4b1bd99d340694ad8e449c186ef54229.jpg
ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Украинцы в Польше имеют слишком много прав, заявил кандидат в президенты республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен в эфире радиостанции Zet. "В Польше действительно много украинцев, у них слишком много прав", - сказал он. По мнению политика, украинцы в Польше не должны получать социальные пособия и не должны без уплаты взносов иметь доступ к польской системе здравоохранения. "К ним не должны относиться лучше, чем к полякам", - заключил Ментцен. В настоящее время все граждане Украины, имеющие в Польше статус беженца, могут наравне с гражданами республики получать ряд социальных выплат, в том числе по программе "800+", которая предусматривает ежемесячную выплату около 200 долларов на каждого несовершеннолетнего члена семьи. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Согласно последним опросам общественного мнения, Ментцен занимает третью позицию по популярности. За него готовы голосовать 10,8% избирателей.
https://ria.ru/20250515/zakharova-2017080219.html
https://ria.ru/20250515/ukraina-2017018665.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969704408_276:455:2347:2008_1920x0_80_0_0_e4e0b4056ec71b0e63117e6f3a50b19a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, славомир ментцен
В мире, Польша, Украина, Славомир Ментцен
Кандидат в президенты Польши Ментцен призвал сократить права украинцев

Ментцен: украинцы в Польше имеют слишком много прав

© AP Photo / Czarek SokolowskiПретендент на пост президента Польши Славомир Ментцен
Претендент на пост президента Польши Славомир Ментцен - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Претендент на пост президента Польши Славомир Ментцен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Украинцы в Польше имеют слишком много прав, заявил кандидат в президенты республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен в эфире радиостанции Zet.
Польше действительно много украинцев, у них слишком много прав", - сказал он.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Захарова высказалась о заморозке отношений с Польшей
Вчера, 12:38
По мнению политика, украинцы в Польше не должны получать социальные пособия и не должны без уплаты взносов иметь доступ к польской системе здравоохранения. "К ним не должны относиться лучше, чем к полякам", - заключил Ментцен.
В настоящее время все граждане Украины, имеющие в Польше статус беженца, могут наравне с гражданами республики получать ряд социальных выплат, в том числе по программе "800+", которая предусматривает ежемесячную выплату около 200 долларов на каждого несовершеннолетнего члена семьи.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Согласно последним опросам общественного мнения, Ментцен занимает третью позицию по популярности. За него готовы голосовать 10,8% избирателей.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Польше пришли в ужас от того, к чему готовится Украина
Вчера, 05:03
 
В миреПольшаУкраинаСлавомир Ментцен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала