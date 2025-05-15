https://ria.ru/20250515/ukraintsy-2017084191.html

Кандидат в президенты Польши Ментцен призвал сократить права украинцев

Кандидат в президенты Польши Ментцен призвал сократить права украинцев - РИА Новости, 15.05.2025

Кандидат в президенты Польши Ментцен призвал сократить права украинцев

Украинцы в Польше имеют слишком много прав, заявил кандидат в президенты республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен в... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:52:00+03:00

2025-05-15T12:52:00+03:00

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ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Украинцы в Польше имеют слишком много прав, заявил кандидат в президенты республики от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен в эфире радиостанции Zet. "В Польше действительно много украинцев, у них слишком много прав", - сказал он. По мнению политика, украинцы в Польше не должны получать социальные пособия и не должны без уплаты взносов иметь доступ к польской системе здравоохранения. "К ним не должны относиться лучше, чем к полякам", - заключил Ментцен. В настоящее время все граждане Украины, имеющие в Польше статус беженца, могут наравне с гражданами республики получать ряд социальных выплат, в том числе по программе "800+", которая предусматривает ежемесячную выплату около 200 долларов на каждого несовершеннолетнего члена семьи. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Согласно последним опросам общественного мнения, Ментцен занимает третью позицию по популярности. За него готовы голосовать 10,8% избирателей.

https://ria.ru/20250515/zakharova-2017080219.html

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в мире, польша, украина, славомир ментцен