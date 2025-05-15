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"Остановить безумие". В Европе впали в панику из-за Украины - РИА Новости, 15.05.2025
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16:53 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/ukraina-2017157654.html
"Остановить безумие". В Европе впали в панику из-за Украины
"Остановить безумие". В Европе впали в панику из-за Украины - РИА Новости, 15.05.2025
"Остановить безумие". В Европе впали в панику из-за Украины
Вступление Украины в Евросоюз станет катастрофой как для объединения, так и для европейцев, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:53:00+03:00
2025-05-15T16:53:00+03:00
в мире
украина
венгрия
евросоюз
европа
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МОСКВА, 15 мая —РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз станет катастрофой как для объединения, так и для европейцев, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Это было бы катастрофой не только для ЕС, но и для самих европейцев. Вы хотите, чтобы ваши фермеры разорились? Вы хотите, чтобы на ваших улицах стало больше насилия? Требуйте, чтобы в вашей стране состоялись настоящие публичные обсуждения, касающиеся Украины. Это единственный способ присоединиться к Венгрии и остановить это безумие", — призвал он.На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у Киева якобы есть перспектива стать членом Евросоюза. По его мнению, это произойдет раньше, чем вступление в НАТО.В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://ria.ru/20250504/evrosoyuz-2014834380.html
https://ria.ru/20250402/evropa-2008793019.html
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в мире, украина, венгрия, евросоюз, европа
В мире, Украина, Венгрия, Евросоюз, Европа
"Остановить безумие". В Европе впали в панику из-за Украины

Аналитик Кошкович: вступление Украины в Евросоюз приведет к катастрофе

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая —РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз станет катастрофой как для объединения, так и для европейцев, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"Это было бы катастрофой не только для ЕС, но и для самих европейцев. Вы хотите, чтобы ваши фермеры разорились? Вы хотите, чтобы на ваших улицах стало больше насилия? Требуйте, чтобы в вашей стране состоялись настоящие публичные обсуждения, касающиеся Украины. Это единственный способ присоединиться к Венгрии и остановить это безумие", — призвал он.
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На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у Киева якобы есть перспектива стать членом Евросоюза. По его мнению, это произойдет раньше, чем вступление в НАТО.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
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