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Сальдо высказался об идеи Запада о временном перемирии на Украине
Сальдо высказался об идеи Запада о временном перемирии на Украине - РИА Новости, 15.05.2025
Сальдо высказался об идеи Запада о временном перемирии на Украине
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости назвал нежизнеспособной идею Запада о временном перемирии на Украине без учета гарантий... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:42:00+03:00
2025-05-15T16:42:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости назвал нежизнеспособной идею Запада о временном перемирии на Украине без учета гарантий безопасности и национальных интересов России. "Временное перемирие – лишь возможность для передышки, перевооружения, перегруппировки. Сама по себе, без учета гарантий безопасности и национальных интересов России, это нежизнеспособная идея, которая не будет способствовать установлению долгосрочного и надежного мира", - сказал Сальдо. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, хотя киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. В РФ ранее отмечали, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отверг утверждение о том, что РФ якобы загнали в угол угрозой санкций. По его словам, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250510/ugrozy-2016146147.html
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Сальдо высказался об идеи Запада о временном перемирии на Украине
Сальдо: идея о перемирии на Украине без учета интересов России нежизнеспособна