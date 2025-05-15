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"Остановим их". Орбан пришел в ярость из-за европейского плана по Украине - РИА Новости, 15.05.2025
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16:24 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/ukraina-2017146627.html
"Остановим их". Орбан пришел в ярость из-за европейского плана по Украине
"Остановим их". Орбан пришел в ярость из-за европейского плана по Украине - РИА Новости, 15.05.2025
"Остановим их". Орбан пришел в ярость из-за европейского плана по Украине
Прием Украины в ЕС станет бесповоротным шагом и повлияет на будущее всей Европы, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в соцсети X. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:24:00+03:00
2025-05-15T16:24:00+03:00
в мире
украина
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киев
виктор орбан
фридрих мерц
евросоюз
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Прием Украины в ЕС станет бесповоротным шагом и повлияет на будущее всей Европы, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в соцсети X."Они хотят ускориться (с приемом Украины в ЕС — прим.ред.), но это решение определит будущее Европы. Кнопки отмены нет. Вот почему в Венгрии мы спрашиваем мнение людей. Давайте остановим их сейчас!" — написал он.На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у Киева якобы есть перспектива стать членом Евросоюза. По его мнению, это произойдет раньше, чем вступление в НАТО.В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://ria.ru/20250515/politico-2017139019.html
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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, фридрих мерц, евросоюз, нато
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Фридрих Мерц, Евросоюз, НАТО
"Остановим их". Орбан пришел в ярость из-за европейского плана по Украине

Орбан призвал не допустить вступления Украины в ЕС

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Прием Украины в ЕС станет бесповоротным шагом и повлияет на будущее всей Европы, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в соцсети X.
"Они хотят ускориться (с приемом Украины в ЕС — прим.ред.), но это решение определит будущее Европы. Кнопки отмены нет. Вот почему в Венгрии мы спрашиваем мнение людей. Давайте остановим их сейчас!" — написал он.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Politico: в ЕС боятся, что Орбан и Фицо вместе выступят против помощи Киеву
Вчера, 15:53
На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у Киева якобы есть перспектива стать членом Евросоюза. По его мнению, это произойдет раньше, чем вступление в НАТО.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Ульянов оценил слова Орбана о "брюссельском оркестре"
14 мая, 02:15
 
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