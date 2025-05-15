https://ria.ru/20250515/ukraina-2017018665.html

В Польше пришли в ужас от того, к чему готовится Украина

В Польше пришли в ужас от того, к чему готовится Украина - РИА Новости, 15.05.2025

В Польше пришли в ужас от того, к чему готовится Украина

Принятие Украины в ЕС подорвет его авторитет, пишет политический обозреватель Варфоломей Доборжинский в статье для портала Mysl Polska. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T05:03:00+03:00

2025-05-15T05:03:00+03:00

2025-05-15T11:49:00+03:00

в мире

украина

киев

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Принятие Украины в ЕС подорвет его авторитет, пишет политический обозреватель Варфоломей Доборжинский в статье для портала Mysl Polska."Предлагать Украине защитный зонтик, не раскрывая его, — верх безответственности. К этому можно добавить, что Украина, ныне колонизированная американцами, мало что выиграет от ратификации закона о недрах Зеленским, который скорее сможет рассчитывать на очередную толпу рабочих из разоренной войной Украины", — говорится в публикации.Автор назвал гипотетическое вступление Украины в ЕС комплексным и трудным процессом, который осложняется еще и тем, что Киев не соответствует большинству требований, необходимых для начала интеграции. Более того, Украина может привнести в страны Европы часть своих внутренних проблем."Принятие Украины без проведения ряда реформ было бы ошибкой более широкого масштаба. И любое поспешное расширение ЕС подорвет его авторитет. Это также сопряжено с риском привнесения структурной проблемы из Украины, а именно коррупции в огромных масштабах", — заключил Доборжинский.На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у Киева якобы есть перспектива стать членом Евросоюза. По его мнению, это произойдет раньше, чем вступление в НАТО.По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово остается за Венгрией. При этом, полагает Орбан, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее и вынуждать продолжать конфликт.

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016363117.html

https://ria.ru/20250515/usloviya-2017013829.html

https://ria.ru/20250515/merts-2017010109.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, евросоюз