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В Польше пришли в ужас от того, к чему готовится Украина - РИА Новости, 15.05.2025
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05:03 15.05.2025 (обновлено: 11:49 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/ukraina-2017018665.html
В Польше пришли в ужас от того, к чему готовится Украина
В Польше пришли в ужас от того, к чему готовится Украина - РИА Новости, 15.05.2025
В Польше пришли в ужас от того, к чему готовится Украина
Принятие Украины в ЕС подорвет его авторитет, пишет политический обозреватель Варфоломей Доборжинский в статье для портала Mysl Polska. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T05:03:00+03:00
2025-05-15T11:49:00+03:00
в мире
украина
киев
евросоюз
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Принятие Украины в ЕС подорвет его авторитет, пишет политический обозреватель Варфоломей Доборжинский в статье для портала Mysl Polska."Предлагать Украине защитный зонтик, не раскрывая его, — верх безответственности. К этому можно добавить, что Украина, ныне колонизированная американцами, мало что выиграет от ратификации закона о недрах Зеленским, который скорее сможет рассчитывать на очередную толпу рабочих из разоренной войной Украины", — говорится в публикации.Автор назвал гипотетическое вступление Украины в ЕС комплексным и трудным процессом, который осложняется еще и тем, что Киев не соответствует большинству требований, необходимых для начала интеграции. Более того, Украина может привнести в страны Европы часть своих внутренних проблем."Принятие Украины без проведения ряда реформ было бы ошибкой более широкого масштаба. И любое поспешное расширение ЕС подорвет его авторитет. Это также сопряжено с риском привнесения структурной проблемы из Украины, а именно коррупции в огромных масштабах", — заключил Доборжинский.На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что у Киева якобы есть перспектива стать членом Евросоюза. По его мнению, это произойдет раньше, чем вступление в НАТО.По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово остается за Венгрией. При этом, полагает Орбан, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее и вынуждать продолжать конфликт.
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016363117.html
https://ria.ru/20250515/usloviya-2017013829.html
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в мире, украина, киев, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Евросоюз
В Польше пришли в ужас от того, к чему готовится Украина

Mysl Polska: принятие Украины в ЕС подорвет его авторитет и усилит коррупцию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Принятие Украины в ЕС подорвет его авторитет, пишет политический обозреватель Варфоломей Доборжинский в статье для портала Mysl Polska.
«
"Предлагать Украине защитный зонтик, не раскрывая его, — верх безответственности. К этому можно добавить, что Украина, ныне колонизированная американцами, мало что выиграет от ратификации закона о недрах Зеленским, который скорее сможет рассчитывать на очередную толпу рабочих из разоренной войной Украины", — говорится в публикации.
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"Принятие Украины без проведения ряда реформ было бы ошибкой более широкого масштаба. И любое поспешное расширение ЕС подорвет его авторитет. Это также сопряжено с риском привнесения структурной проблемы из Украины, а именно коррупции в огромных масштабах", — заключил Доборжинский.
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По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово остается за Венгрией. При этом, полагает Орбан, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее и вынуждать продолжать конфликт.
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