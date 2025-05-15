https://ria.ru/20250515/ukraina-2017016949.html

"Этому не бывать": на Западе набросились на Келлога после слов об Украине

"Этому не бывать": на Западе набросились на Келлога после слов об Украине - РИА Новости, 15.05.2025

"Этому не бывать": на Западе набросились на Келлога после слов об Украине

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал слова спецпосланника президента США Кита Келлога о создании буферной зоны на Украине с европейскими военными,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T04:11:00+03:00

2025-05-15T04:11:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал слова спецпосланника президента США Кита Келлога о создании буферной зоны на Украине с европейскими военными, соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х."Этому не бывать", — написал он, комментируя заявление Келлога о намерении коалиции желающих разместить войска на территории Украины для контроля над соблюдением режима прекращения огня.Во вторник Келлог заявил, что США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра. По его словам, в таком случае задействованный контингент будет находиться вне зоны контакта.В ответ на это министр национальной обороны Польши заявил, что страна не собирается отправлять свои войска в постсоветскую республику.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.

https://ria.ru/20250513/makron-2016766360.html

https://ria.ru/20250514/zhrebiy-2016787321.html

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