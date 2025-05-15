"Этому не бывать": на Западе набросились на Келлога после слов об Украине
Журналист Боуз раскритиковал Келлога за слова о миротворцах на Украине
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineКит Келлог в Киеве
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Кит Келлог в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал слова спецпосланника президента США Кита Келлога о создании буферной зоны на Украине с европейскими военными, соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.
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"Этому не бывать", — написал он, комментируя заявление Келлога о намерении коалиции желающих разместить войска на территории Украины для контроля над соблюдением режима прекращения огня.
Во вторник Келлог заявил, что США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра. По его словам, в таком случае задействованный контингент будет находиться вне зоны контакта.
В ответ на это министр национальной обороны Польши заявил, что страна не собирается отправлять свои войска в постсоветскую республику.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.