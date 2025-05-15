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"Не может встречаться": в Киеве резко высказались о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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03:01 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/ukraina-2017014435.html
"Не может встречаться": в Киеве резко высказались о переговорах в Стамбуле
"Не может встречаться": в Киеве резко высказались о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
"Не может встречаться": в Киеве резко высказались о переговорах в Стамбуле
Владимир Зеленский не может встречаться с помощником президента России Владимиром Мединским на переговорах в Стамбуле, заявил советник главы киевского режима... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T03:01:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский не может встречаться с помощником президента России Владимиром Мединским на переговорах в Стамбуле, заявил советник главы киевского режима Михаил Подоляк в беседе с украинским “Пятым каналом”."Президент не может встречаться, тем более, (с Мединским — Прим. ред.), не совсем ясный статус будет", — сказал он.Вечером в среду президент Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит делегацию помощник главы государства Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Ранее радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
https://ria.ru/20250307/kiev-2003613205.html
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россия, украина, киев, владимир мединский, владимир зеленский, владимир путин
Россия, Украина, Киев, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Не может встречаться": в Киеве резко высказались о переговорах в Стамбуле

Советник Подоляк: Зеленский не может встречаться с Мединским

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский не может встречаться с помощником президента России Владимиром Мединским на переговорах в Стамбуле, заявил советник главы киевского режима Михаил Подоляк в беседе с украинским “Пятым каналом”.
"Президент не может встречаться, тем более, (с Мединским — Прим. ред.), не совсем ясный статус будет", — сказал он.
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7 марта, 13:20
Вечером в среду президент Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит делегацию помощник главы государства Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Ранее радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.
На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
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РоссияУкраинаКиевВладимир МединскийВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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