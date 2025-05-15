https://ria.ru/20250515/ukraina-2017014435.html

"Не может встречаться": в Киеве резко высказались о переговорах в Стамбуле

"Не может встречаться": в Киеве резко высказались о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

"Не может встречаться": в Киеве резко высказались о переговорах в Стамбуле

Владимир Зеленский не может встречаться с помощником президента России Владимиром Мединским на переговорах в Стамбуле, заявил советник главы киевского режима... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T03:01:00+03:00

2025-05-15T03:01:00+03:00

2025-05-15T03:01:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский не может встречаться с помощником президента России Владимиром Мединским на переговорах в Стамбуле, заявил советник главы киевского режима Михаил Подоляк в беседе с украинским “Пятым каналом”."Президент не может встречаться, тем более, (с Мединским — Прим. ред.), не совсем ясный статус будет", — сказал он.Вечером в среду президент Владимир Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной. Возглавит делегацию помощник главы государства Владимир Мединский. В ее состав также вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Ранее радио NV сообщило со ссылкой на источники, что в состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.

https://ria.ru/20250307/kiev-2003613205.html

https://ria.ru/20250313/zaharova-2004884793.html

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россия, украина, киев, владимир мединский, владимир зеленский, владимир путин