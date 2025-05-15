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Жителя ЛНР, изготовившего бомбу по заданию СБУ, задержали за госизмену
Жителя ЛНР, изготовившего бомбу по заданию СБУ, задержали за госизмену - РИА Новости, 15.05.2025
Жителя ЛНР, изготовившего бомбу по заданию СБУ, задержали за госизмену
Житель ЛНР задержан за изготовление взрывного устройства по заданию СБУ, возбуждено дело о госизмене, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:12:00+03:00
2025-05-15T10:12:00+03:00
2025-05-15T10:12:00+03:00
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Житель ЛНР задержан за изготовление взрывного устройства по заданию СБУ, возбуждено дело о госизмене, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, действовавшего в интересах иностранного государства. Установлено, что житель Антрацитовского района по заданию сотрудника СБУ изготовил самодельное взрывное устройство и поместил его в оборудованный тайник для последующего использования в террористических акциях украинских спецслужб на территории ЛНР", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что фигурант задержан, возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном обращении со взрывчатыми веществами или взрывными устройствами.
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
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служба безопасности украины, луганская народная республика, россия, общество
Служба безопасности Украины, Луганская Народная Республика, Россия, Общество
Жителя ЛНР, изготовившего бомбу по заданию СБУ, задержали за госизмену
УФСБ: жителя ЛНР, изготовившего бомбу по заданию СБУ, задержали за госизмену