https://ria.ru/20250515/ufsb-2017043214.html

Жителя ЛНР, изготовившего бомбу по заданию СБУ, задержали за госизмену

Жителя ЛНР, изготовившего бомбу по заданию СБУ, задержали за госизмену - РИА Новости, 15.05.2025

Жителя ЛНР, изготовившего бомбу по заданию СБУ, задержали за госизмену

Житель ЛНР задержан за изготовление взрывного устройства по заданию СБУ, возбуждено дело о госизмене, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:12:00+03:00

2025-05-15T10:12:00+03:00

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Житель ЛНР задержан за изготовление взрывного устройства по заданию СБУ, возбуждено дело о госизмене, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, действовавшего в интересах иностранного государства. Установлено, что житель Антрацитовского района по заданию сотрудника СБУ изготовил самодельное взрывное устройство и поместил его в оборудованный тайник для последующего использования в террористических акциях украинских спецслужб на территории ЛНР", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что фигурант задержан, возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном обращении со взрывчатыми веществами или взрывными устройствами.

https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html

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служба безопасности украины, луганская народная республика, россия, общество