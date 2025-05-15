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Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 15.05.2025
Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
Украинская армия в течение дня провела 43 артиллерийских обстрела населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 8 населенных... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:39:00+03:00
2025-05-15T10:39:00+03:00
2025-05-15T10:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 15 мая - РИА Новости. Украинская армия в течение дня провела 43 артиллерийских обстрела населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись 8 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 25 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 8 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Алешки, Каховка, Казачьи Лагери, Корсунка, Днепряны, Великая Лепетиха, Пролетарка.
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херсонская область
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 43 артудара по левому берегу Днепра Херсонской области