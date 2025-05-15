В Саратове проверят информацию об увольнении учителя из-за спектакля
В Саратове проверят сообщение об увольнении учителя после школьного спектакля
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Прокуратура проведет проверку сообщения об увольнении учителя школы поселка Тепличный в Гагаринском районе Саратова якобы после школьного спектакля, в котором демонстрировалась нацистская символика, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве.
Ранее саратовское ИА "Взгляд-инфо" со ссылкой на мужа учительницы сообщило, что его жена Вера Башкова была уволена из школы в поселке Тепличный в Саратове после того, как на фото постановки школьного спектакля по повести Валентина Катаева "Сын полка" заместитель руководителя департамента Гагаринского района по социальной сфере Лариса Сорокина заметила нацистскую символику и якобы настояла на увольнении педагога. Руководитель департамента Гагаринского района Владимир Бьятенко заявил, что департамент проведет служебное расследование в отношении заместителя руководителя департамента по социальной сфере, администрации и педагогов школы. Он отметил, что подходить к материалу о великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны "нужно очень аккуратно".
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"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Владимировича Филипенко прокуратура Гагаринского административного района Саратова проводит проверку информации об увольнении педагогического работника. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по ее результатам", - сказали в пресс-службе прокуратуры.
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