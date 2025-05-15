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В Саратове проверят информацию об увольнении учителя из-за спектакля - РИА Новости, 15.05.2025
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18:27 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/uchitel-2017188475.html
В Саратове проверят информацию об увольнении учителя из-за спектакля
В Саратове проверят информацию об увольнении учителя из-за спектакля - РИА Новости, 15.05.2025
В Саратове проверят информацию об увольнении учителя из-за спектакля
Прокуратура проведет проверку сообщения об увольнении учителя школы поселка Тепличный в Гагаринском районе Саратова якобы после школьного спектакля, в котором... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T18:27:00+03:00
2025-05-15T18:27:00+03:00
саратов
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Прокуратура проведет проверку сообщения об увольнении учителя школы поселка Тепличный в Гагаринском районе Саратова якобы после школьного спектакля, в котором демонстрировалась нацистская символика, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве. Ранее саратовское ИА "Взгляд-инфо" со ссылкой на мужа учительницы сообщило, что его жена Вера Башкова была уволена из школы в поселке Тепличный в Саратове после того, как на фото постановки школьного спектакля по повести Валентина Катаева "Сын полка" заместитель руководителя департамента Гагаринского района по социальной сфере Лариса Сорокина заметила нацистскую символику и якобы настояла на увольнении педагога. Руководитель департамента Гагаринского района Владимир Бьятенко заявил, что департамент проведет служебное расследование в отношении заместителя руководителя департамента по социальной сфере, администрации и педагогов школы. Он отметил, что подходить к материалу о великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны "нужно очень аккуратно". "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Владимировича Филипенко прокуратура Гагаринского административного района Саратова проводит проверку информации об увольнении педагогического работника. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по ее результатам", - сказали в пресс-службе прокуратуры.
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саратов, саратовская область, происшествия
Саратов, Саратовская область, Происшествия
В Саратове проверят информацию об увольнении учителя из-за спектакля

В Саратове проверят сообщение об увольнении учителя после школьного спектакля

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Прокуратура проведет проверку сообщения об увольнении учителя школы поселка Тепличный в Гагаринском районе Саратова якобы после школьного спектакля, в котором демонстрировалась нацистская символика, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве.
Ранее саратовское ИА "Взгляд-инфо" со ссылкой на мужа учительницы сообщило, что его жена Вера Башкова была уволена из школы в поселке Тепличный в Саратове после того, как на фото постановки школьного спектакля по повести Валентина Катаева "Сын полка" заместитель руководителя департамента Гагаринского района по социальной сфере Лариса Сорокина заметила нацистскую символику и якобы настояла на увольнении педагога. Руководитель департамента Гагаринского района Владимир Бьятенко заявил, что департамент проведет служебное расследование в отношении заместителя руководителя департамента по социальной сфере, администрации и педагогов школы. Он отметил, что подходить к материалу о великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны "нужно очень аккуратно".
«
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Владимировича Филипенко прокуратура Гагаринского административного района Саратова проводит проверку информации об увольнении педагогического работника. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по ее результатам", - сказали в пресс-службе прокуратуры.
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