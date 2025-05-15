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В Саратове проверят информацию об увольнении учителя из-за спектакля

В Саратове проверят информацию об увольнении учителя из-за спектакля - РИА Новости, 15.05.2025

В Саратове проверят информацию об увольнении учителя из-за спектакля

Прокуратура проведет проверку сообщения об увольнении учителя школы поселка Тепличный в Гагаринском районе Саратова якобы после школьного спектакля, в котором... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T18:27:00+03:00

2025-05-15T18:27:00+03:00

2025-05-15T18:27:00+03:00

саратов

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Прокуратура проведет проверку сообщения об увольнении учителя школы поселка Тепличный в Гагаринском районе Саратова якобы после школьного спектакля, в котором демонстрировалась нацистская символика, сообщили РИА Новости в региональном надзорном ведомстве. Ранее саратовское ИА "Взгляд-инфо" со ссылкой на мужа учительницы сообщило, что его жена Вера Башкова была уволена из школы в поселке Тепличный в Саратове после того, как на фото постановки школьного спектакля по повести Валентина Катаева "Сын полка" заместитель руководителя департамента Гагаринского района по социальной сфере Лариса Сорокина заметила нацистскую символику и якобы настояла на увольнении педагога. Руководитель департамента Гагаринского района Владимир Бьятенко заявил, что департамент проведет служебное расследование в отношении заместителя руководителя департамента по социальной сфере, администрации и педагогов школы. Он отметил, что подходить к материалу о великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны "нужно очень аккуратно". "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Владимировича Филипенко прокуратура Гагаринского административного района Саратова проводит проверку информации об увольнении педагогического работника. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по ее результатам", - сказали в пресс-службе прокуратуры.

https://ria.ru/20241110/otstavka-1982890071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

саратов, саратовская область, происшествия