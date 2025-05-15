https://ria.ru/20250515/tysjachi-2017057942.html

В Астраханской области при пожаре погибли около 166 тысяч кур

В Астраханской области при пожаре погибли около 166 тысяч кур - РИА Новости, 15.05.2025

В Астраханской области при пожаре погибли около 166 тысяч кур

Около 166 тысяч кур погибли, по предварительной информации, в результате пожара на птицефабрике в Ахтубинском районе Астраханской области, рассказали РИА... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:03:00+03:00

2025-05-15T11:03:00+03:00

2025-05-15T11:03:00+03:00

происшествия

ахтубинский район

астраханская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017055575_0:277:1170:935_1920x0_80_0_0_bec8a94db7260c8f98eb2063dca3f6f3.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около 166 тысяч кур погибли, по предварительной информации, в результате пожара на птицефабрике в Ахтубинском районе Астраханской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По уточненной информации, пожар произошел в цехе инкубации яиц. Предварительно, погибло около 166 тысяч кур", - говорится в сообщении. По данным ведомства, из горящего здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Пострадавших нет. Ранее МЧС сообщило о локализации пожара на площади 2 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20250514/pozhar-2016977471.html

ахтубинский район

астраханская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ахтубинский район, астраханская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)