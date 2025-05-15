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В Астраханской области при пожаре погибли около 166 тысяч кур
В Астраханской области при пожаре погибли около 166 тысяч кур - РИА Новости, 15.05.2025
В Астраханской области при пожаре погибли около 166 тысяч кур
Около 166 тысяч кур погибли, по предварительной информации, в результате пожара на птицефабрике в Ахтубинском районе Астраханской области, рассказали РИА... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:03:00+03:00
2025-05-15T11:03:00+03:00
2025-05-15T11:03:00+03:00
происшествия
ахтубинский район
астраханская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около 166 тысяч кур погибли, по предварительной информации, в результате пожара на птицефабрике в Ахтубинском районе Астраханской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По уточненной информации, пожар произошел в цехе инкубации яиц. Предварительно, погибло около 166 тысяч кур", - говорится в сообщении. По данным ведомства, из горящего здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Пострадавших нет. Ранее МЧС сообщило о локализации пожара на площади 2 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20250514/pozhar-2016977471.html
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происшествия, ахтубинский район, астраханская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ахтубинский район, Астраханская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астраханской области при пожаре погибли около 166 тысяч кур
МЧС: при пожаре на птицефабрике под Астраханью погибли около 166 тысяч кур