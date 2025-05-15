https://ria.ru/20250515/tver-2017119753.html

Руденя наградил многодетные семьи на торжественной церемонии в Твери

Руденя наградил многодетные семьи на торжественной церемонии в Твери - РИА Новости, 15.05.2025

Руденя наградил многодетные семьи на торжественной церемонии в Твери

Торжественное мероприятие к Международному дню семьи прошло в четверг в Тверском областном драматическом театре, в рамках церемонии губернатор региона Игорь... РИА Новости, 15.05.2025

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тверская область

тверь

калязин

игорь руденя

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Торжественное мероприятие к Международному дню семьи прошло в четверг в Тверском областном драматическом театре, в рамках церемонии губернатор региона Игорь Руденя вручил награды отличившимся семьям, сообщает пресс-служба облправительства. Участниками мероприятия стали многодетные семьи, родные участников специальной военной операции, почетные граждане Тверской области, представители муниципалитетов. Также на торжестве присутствовали председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Сергей Свитин и другие почетные гости. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что сохранение всего, что нам дорого: нашей Родины, нашего народа, – идет от семьи, рождения и воспитания детей, сохранения семейных традиций и устоев. Семьи, прежде всего, многодетные, являются опорой нашей страны, олицетворением ее силы и уверенного будущего. Важно, чтобы родители с рождением ребенка были уверены в том, что здесь, на территории Верхневолжья, у них будет и работа, и поддержка, и возможности для семейного отдыха и досуга. А дети смогут раскрывать свои таланты и способности, осуществлять мечты и добиваться успехов, которыми мы будем гордиться", – приводит пресс-служба слова Рудени. Почетным знаком Тверской области "Слава Матери" наградили Маргариту Скобелеву из Калининского округа. Почетным знаком региона "Слава Отца" – ее супруга Сергея Скобелева. В семье – шесть детей, также у Скобелевых четверо внуков. Также Руденя наградил победителей регионального этапа конкурса "Семья года" – они стали обладателями сертификатов на 100 тысяч рублей. Всего заявки на конкурс в этом году подали 67 семей из всех муниципальных образований. Самой многочисленной номинацией по количеству заявок стала "Многодетная семья", на победу в ней претендовали 20 семей – на пять больше, чем годом ранее. В итоге победа присуждена семье Верпаковских из Западнодвинского округа. Супруги вместе уже 24 года. Сегодня в их семье 14 детей – 11 сыновей и 3 дочери. Игорь и Ольга Верпаковские награждены почетными знаками Тверской области "Слава Отца" и "Слава Матери", орденом "Родительская слава". В 2023 году Верпаковская стала первой в Верхневолжье многодетной мамой, удостоенной почетного звания "Мать-героиня", ее наградил лично Путин. "Молодой семьей" Тверской области стала семья Орловых из Пеновского округа. Супруги состоят в браке 11 лет и воспитывают троих детей. Многодетная семья Дылевских из Калининского округа стала победителем в номинации "Сельская семья". Ольга и Александр поженились в 2011 году. Они переехали из Твери в село Васильевское Калининского округа. Там они участвовали в восстановлении разрушенного храма, благоустраивали местный парк и основали Музей гвоздарей. В семье трое детей. Победителями в номинации "Золотая семья" стала семья Михаила и Татьяны Громовых, в 2025 году они отметят 52-летие совместной жители. У них один сын и четверо внуков. "Семья – хранитель традиций" – в этой номинации победа присуждена представителям Калязинского округа, родителям двоих детей Сергею и Яне Козловым. Супруги уже несколько лет ведут видео- и фотолетопись жизни города Калязина. В Год защитника Отечества оргкомитет Всероссийского конкурса "Семья года" решил учредить новую номинацию – "Семья защитника Отечества". Ее региональным победителем стала семья Торгашовых из Кашинского округа. Алексей и Екатерина сыграли свадьбу в 2014 году. В их семье появилось двое детей. В 2022 году Торгашов стал участником СВО. Уже там, выполняя боевые задачи, он узнал, что станет папой в третий раз. Сегодня Торгашовы – родители трех сыновей. Торгашов награжден медалями "За отвагу" и "За боевые отличия". Глава региона поблагодарил все семьи участников СВО, их родителей за поддержку защитников Отечества. Он выразил уверенность, что победители регионального конкурса достойно представят Тверскую область на всероссийском уровне и еще раз докажут, что тверская земля славится замечательными, дружными и большими семьями. С начала 2024 года в Тверской области стало на 2 тысячи многодетных семей больше. Сегодня в регионе проживает свыше 16,8 тысячи больших семей. Это результат в том числе системной государственной поддержки молодых и многодетных семей, отмечают в пресс-службе. С 2025 года реализуется нацпроект "Семья". Разработана региональная стратегия действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности.

https://ria.ru/20250513/verkhnevolzhe-2016719263.html

https://ria.ru/20250506/perechen-2015372419.html

https://ria.ru/20250506/trudoustroystvo-2015283425.html

тверь

калязин

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Артем Смирнов

тверь, калязин, игорь руденя