https://ria.ru/20250515/turtsiya-2017213182.html

Фидан запланировал встречу с российской делегацией в четверг, заявил МИД

Фидан запланировал встречу с российской делегацией в четверг, заявил МИД - РИА Новости, 15.05.2025

Фидан запланировал встречу с российской делегацией в четверг, заявил МИД

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует в четверг вечером встречу с российской делегацией, прибывшей на встречу с украинской в Стамбул, сообщил... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T20:38:00+03:00

2025-05-15T20:38:00+03:00

2025-05-15T20:55:00+03:00

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владимир мединский

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

дмитрий песков

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует в четверг вечером встречу с российской делегацией, прибывшей на встречу с украинской в Стамбул, сообщил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.Министр вылетает в Стамбул из Антальи, где принял участие в неформальном совещании глав МИД НАТО.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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