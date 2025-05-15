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Все цели достигнуты. Рядом с Россией завершился кровопролитный конфликт - РИА Новости, 16.05.2025
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08:00 15.05.2025 (обновлено: 04:32 16.05.2025)
https://ria.ru/20250515/turtsiya-2016734306.html
Все цели достигнуты. Рядом с Россией завершился кровопролитный конфликт
Все цели достигнуты. Рядом с Россией завершился кровопролитный конфликт - РИА Новости, 16.05.2025
Все цели достигнуты. Рядом с Россией завершился кровопролитный конфликт
Рабочая партия Курдистана (РПК) решила прекратить вооруженную борьбу за права курдов. Как заявили в организации, все поставленные задачи уже выполнены. Так ли... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-15T08:00:00+03:00
2025-05-16T04:32:00+03:00
в мире
справки
турция
ирак
сирия
абдуллах оджалан
хакан фидан
омер челик
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Рабочая партия Курдистана (РПК) решила прекратить вооруженную борьбу за права курдов. Как заявили в организации, все поставленные задачи уже выполнены. Так ли это и что будет дальше — в материале РИА Новости.Новое началоРПК сообщила о самороспуске и прекращении вооруженного противостояния с Турцией. С Анкарой партия боролась с восьмидесятых, за это время погибло более 45 тысяч человек. Теперь же ее лидеры посчитали, что выполнили "историческую миссию" — заставили турецкое государство считаться с курдами и решать их проблемы демократическим путем.Вместе с тем РПК откликнулась на призыв своего основателя Абдуллы Оджалана сложить оружие. Четверть века он находится в тюрьме, в одиночной камере на острове Имралы в Мраморном море. В обмен на разоружение РПК ему пообещали изменение условий содержания, массовое освобождение известных курдских политиков, а также амнистию для однопартийцев, не участвовавших в терактах."Мы абсолютно уверены, что наш народ поймет решение о роспуске РПК и отказе от методов вооруженной борьбы лучше, чем кто-либо другой", — отмечается в заявлении курдской организации. Также там объявили, что борьба за права курдов переходит в политическую плоскость.Как известно, большинство курдов живет в Турции — это второй по величине этнос в стране. Однако долгое время они были поражены в правах. Например, до 1991-го Анкара запрещала использование курдского языка, а их самих называла "горными турками". Кроме того, 57 мест в парламенте принадлежат Народной партии равенства и демократии (НПРД), представляющей интересы курдов.Разоружение — не пределВласти Турции приветствовали заявление РПК о самороспуске. Глава МИД республики Хакан Фидан назвал это событие историческим. "Если решение РПК будет искренне реализовано, это станет очень хорошим шагом для всех, для нашего будущего", — отметил министр.Вместе с тем Фидан настаивает, что простого разоружения недостаточно. Анкара рассчитывает на полную ликвидацию разведки курдского сопротивления. "Нужно уничтожить все незаконные и разведывательные структуры. &lt;...&gt; Следует разработать модель подотчетной системы, задействовав ресурсы, предоставляемые политическими партиями и неправительственными организациями. &lt;…&gt; Ведь иначе невинные люди и молодежь будут продолжать уходить в горы, проливая кровь", — сказал глава МИД Турции.Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик отметил, что ликвидировать необходимо не только турецкое отделение РПК, а вообще все курдское подполье по всему миру. В том числе в Сирии и Ираке. "Факт роспуска и сдачи оружия должен быть воплощен конкретно и без исключений, включая закрытие всех филиалов, ответвлений и нелегальных структур РПК. Если процесс будет доведен до конца, это не только положит конец террору, но и помешает внешним силам использовать террористические организации в прокси-войнах в нашем регионе", — указал он.Сопредседатель НПРД Тунджер Бакырхан предположил, что ликвидация РПК не оставит ни одной причины, чтобы не строить демократическую Турцию. "Я надеюсь, мы сможем завершить этот процесс миром", — заключил политик.При этом власти Турции подчеркнули, что курды не получат автономию, за которую боролись на протяжении нескольких десятилетий. Также Анкара не пояснила, прекратит ли военные операции против РПК в Сирии.Ветер переменВедущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Алексей Образцов рассказал РИА Новости, что РПК не было смысла продолжать вооруженную борьбу. По его мнению, к решению о самороспуске привели события не только в Турции, но и в соседних странах."В Ираке уже появилась курдская автономия — Курдистан. В Сирии переговоры на эту тему продолжаются. Вероятно, Дамаск уступит, так как захочет добиться единства страны малой кровью. В Турции об автономии речь не идет, юридически ее точно не будут закреплять. Но фактически курды могут получить в управление определенные территории. В конце концов, за последние десятилетия у них появилось много прав: курдский язык можно изучать в школах, есть курдское телевидение и так далее. При этом на определенном этапе деятельность РПК стала мешать защите прав курдов и в целом развитию демократии в Турции, так как власти обвиняли оппозицию в сговоре с террористами", — объяснил Образцов.В то же время, если бы Турция не предложила РПК сделку, Анкара могла бы столкнуться с серьезными проблемами. По словам эксперта, в результате решений президента Реджепа Тайипа Эрдогана страна и так переживает серьезный политический кризис, а обострение борьбы с террористами, получающими помощь из Сирии и Ирака, усугубило бы ситуацию.Политолог Икбаль Дюрре также считает, что решение о роспуске давно назрело и продолжать вооруженную борьбу не имеет смысла. В частности, турецкая армия вытеснила курдских боевиков на север Ирака и лишила их возможности вернуться."Вооруженная борьба РПК в Турции была сведена почти к нулю. К тому же Анкару больше не нужно силой склонять к признаю прав курдов. У них есть даже своя партия в парламенте — третья по численности", — говорит эксперт.Дюрре надеется, что решение РПК откроет туркам и курдам новые возможности для мирного сосуществования в рамках единой страны. Также должно улучшиться их положение в Сирии.
https://ria.ru/20250423/turtsiya-2012783915.html
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в мире, справки, турция, ирак, сирия, абдуллах оджалан, хакан фидан, омер челик
В мире, Справки, Турция, Ирак, Сирия, Абдуллах Оджалан, Хакан Фидан, Омер Челик
Все цели достигнуты. Рядом с Россией завершился кровопролитный конфликт

Политолог Дюрре: вооруженное сопротивление РПК потеряло смысл

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоец Рабочей партии Курдистана на огневой позиции
Боец Рабочей партии Курдистана на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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Боец Рабочей партии Курдистана на огневой позиции
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Рабочая партия Курдистана (РПК) решила прекратить вооруженную борьбу за права курдов. Как заявили в организации, все поставленные задачи уже выполнены. Так ли это и что будет дальше — в материале РИА Новости.

Новое начало

РПК сообщила о самороспуске и прекращении вооруженного противостояния с Турцией. С Анкарой партия боролась с восьмидесятых, за это время погибло более 45 тысяч человек. Теперь же ее лидеры посчитали, что выполнили "историческую миссию" — заставили турецкое государство считаться с курдами и решать их проблемы демократическим путем.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкБойцы Рабочей партии Курдистана (РПК) под портретом Абдуллы Оджалана и флагами РПК и JPG (курдское ополчение в Сирии)
Бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК) под портретом Абдуллы Оджалана и флагами РПК и JPG (курдское ополчение в Сирии) - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости
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Бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК) под портретом Абдуллы Оджалана и флагами РПК и JPG (курдское ополчение в Сирии)
Вместе с тем РПК откликнулась на призыв своего основателя Абдуллы Оджалана сложить оружие. Четверть века он находится в тюрьме, в одиночной камере на острове Имралы в Мраморном море. В обмен на разоружение РПК ему пообещали изменение условий содержания, массовое освобождение известных курдских политиков, а также амнистию для однопартийцев, не участвовавших в терактах.
"Мы абсолютно уверены, что наш народ поймет решение о роспуске РПК и отказе от методов вооруженной борьбы лучше, чем кто-либо другой", — отмечается в заявлении курдской организации. Также там объявили, что борьба за права курдов переходит в политическую плоскость.
© РИА НовостиПортрет Оджалана и флаг РПК в горах Кандиль
Портрет Оджалана и флаг РПК в горах Кандиль - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости
Портрет Оджалана и флаг РПК в горах Кандиль
Как известно, большинство курдов живет в Турции — это второй по величине этнос в стране. Однако долгое время они были поражены в правах. Например, до 1991-го Анкара запрещала использование курдского языка, а их самих называла "горными турками". Кроме того, 57 мест в парламенте принадлежат Народной партии равенства и демократии (НПРД), представляющей интересы курдов.
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Разоружение — не предел

Власти Турции приветствовали заявление РПК о самороспуске. Глава МИД республики Хакан Фидан назвал это событие историческим. "Если решение РПК будет искренне реализовано, это станет очень хорошим шагом для всех, для нашего будущего", — отметил министр.
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Вместе с тем Фидан настаивает, что простого разоружения недостаточно. Анкара рассчитывает на полную ликвидацию разведки курдского сопротивления. "Нужно уничтожить все незаконные и разведывательные структуры. <...> Следует разработать модель подотчетной системы, задействовав ресурсы, предоставляемые политическими партиями и неправительственными организациями. <…> Ведь иначе невинные люди и молодежь будут продолжать уходить в горы, проливая кровь", — сказал глава МИД Турции.
Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик отметил, что ликвидировать необходимо не только турецкое отделение РПК, а вообще все курдское подполье по всему миру. В том числе в Сирии и Ираке. "Факт роспуска и сдачи оружия должен быть воплощен конкретно и без исключений, включая закрытие всех филиалов, ответвлений и нелегальных структур РПК. Если процесс будет доведен до конца, это не только положит конец террору, но и помешает внешним силам использовать террористические организации в прокси-войнах в нашем регионе", — указал он.
© Sputnik / Hikmet DurgunБойцы курдских отрядов самообороны в Ракке
Бойцы курдских отрядов самообороны в Ракке - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Sputnik / Hikmet Durgun
Бойцы курдских отрядов самообороны в Ракке
Сопредседатель НПРД Тунджер Бакырхан предположил, что ликвидация РПК не оставит ни одной причины, чтобы не строить демократическую Турцию. "Я надеюсь, мы сможем завершить этот процесс миром", — заключил политик.
При этом власти Турции подчеркнули, что курды не получат автономию, за которую боролись на протяжении нескольких десятилетий. Также Анкара не пояснила, прекратит ли военные операции против РПК в Сирии.
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Ветер перемен

Ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Алексей Образцов рассказал РИА Новости, что РПК не было смысла продолжать вооруженную борьбу. По его мнению, к решению о самороспуске привели события не только в Турции, но и в соседних странах.
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаг Рабочей партии Курдистана
Флаг Рабочей партии Курдистана - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаг Рабочей партии Курдистана
"В Ираке уже появилась курдская автономия — Курдистан. В Сирии переговоры на эту тему продолжаются. Вероятно, Дамаск уступит, так как захочет добиться единства страны малой кровью. В Турции об автономии речь не идет, юридически ее точно не будут закреплять. Но фактически курды могут получить в управление определенные территории. В конце концов, за последние десятилетия у них появилось много прав: курдский язык можно изучать в школах, есть курдское телевидение и так далее. При этом на определенном этапе деятельность РПК стала мешать защите прав курдов и в целом развитию демократии в Турции, так как власти обвиняли оппозицию в сговоре с террористами", — объяснил Образцов.
В то же время, если бы Турция не предложила РПК сделку, Анкара могла бы столкнуться с серьезными проблемами. По словам эксперта, в результате решений президента Реджепа Тайипа Эрдогана страна и так переживает серьезный политический кризис, а обострение борьбы с террористами, получающими помощь из Сирии и Ирака, усугубило бы ситуацию.
© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Нью-Йорке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Нью-Йорке
Политолог Икбаль Дюрре также считает, что решение о роспуске давно назрело и продолжать вооруженную борьбу не имеет смысла. В частности, турецкая армия вытеснила курдских боевиков на север Ирака и лишила их возможности вернуться.
"Вооруженная борьба РПК в Турции была сведена почти к нулю. К тому же Анкару больше не нужно силой склонять к признаю прав курдов. У них есть даже своя партия в парламенте — третья по численности", — говорит эксперт.
Дюрре надеется, что решение РПК откроет туркам и курдам новые возможности для мирного сосуществования в рамках единой страны. Также должно улучшиться их положение в Сирии.
 
В миреСправкиТурцияИракСирияАбдуллах ОджаланХакан ФиданОмер Челик
 
 
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