https://ria.ru/20250515/tripoli-2017010779.html

Протестующие в Триполи прибыли к зданию канцелярии премьера

Протестующие в Триполи прибыли к зданию канцелярии премьера - РИА Новости, 15.05.2025

Протестующие в Триполи прибыли к зданию канцелярии премьера

Протестующие в ливийской столице Триполи прибыли к зданию канцелярии главы Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамида Дбейбы, требуя его... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T01:24:00+03:00

2025-05-15T01:24:00+03:00

2025-05-15T01:24:00+03:00

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КАИР, 15 мая - РИА Новости. Протестующие в ливийской столице Триполи прибыли к зданию канцелярии главы Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамида Дбейбы, требуя его отставки, сообщила газета Al Marsad. В ночь на среду столкновения в Триполи возобновились. Позднее в ливийской столице вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако, несмотря на это, столкновения продолжились. По информации СМИ, в ряде районов Триполи проходят протесты против ПНЕ. "Демонстранты собрались перед канцелярией премьер-министра", - говорится в сообщении газеты. Как пишет издание, протестующие требуют отставки Дбейбы и его правительства. В понедельник вечером глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, в ряде районов на юге города была слышна стрельба. По информации ливийских СМИ, аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав минобороны ПНЕ Ливии. По данным медиков, в результате вооруженных столкновений в ливийской столице погибли шесть человек. Согласно информации СМИ, столкновения произошли между силами, подконтрольными президентскому совету с одной стороны и министерству обороны ПНЕ с другой. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.

https://ria.ru/20250514/liviya-2016790865.html

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https://ria.ru/20250514/liviya-2016786999.html

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в мире, триполи, ливия, женева (город), муаммар каддафи, халифа хафтар, оон