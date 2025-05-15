Рейтинг@Mail.ru
Протестующие в Триполи прибыли к зданию канцелярии премьера - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:24 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/tripoli-2017010779.html
Протестующие в Триполи прибыли к зданию канцелярии премьера
Протестующие в Триполи прибыли к зданию канцелярии премьера - РИА Новости, 15.05.2025
Протестующие в Триполи прибыли к зданию канцелярии премьера
Протестующие в ливийской столице Триполи прибыли к зданию канцелярии главы Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамида Дбейбы, требуя его... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T01:24:00+03:00
2025-05-15T01:24:00+03:00
в мире
триполи
ливия
женева (город)
муаммар каддафи
халифа хафтар
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125724/08/1257240831_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_5325f3b4352813ad113eb00653efcef4.jpg
КАИР, 15 мая - РИА Новости. Протестующие в ливийской столице Триполи прибыли к зданию канцелярии главы Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамида Дбейбы, требуя его отставки, сообщила газета Al Marsad. В ночь на среду столкновения в Триполи возобновились. Позднее в ливийской столице вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако, несмотря на это, столкновения продолжились. По информации СМИ, в ряде районов Триполи проходят протесты против ПНЕ. "Демонстранты собрались перед канцелярией премьер-министра", - говорится в сообщении газеты. Как пишет издание, протестующие требуют отставки Дбейбы и его правительства. В понедельник вечером глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, в ряде районов на юге города была слышна стрельба. По информации ливийских СМИ, аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав минобороны ПНЕ Ливии. По данным медиков, в результате вооруженных столкновений в ливийской столице погибли шесть человек. Согласно информации СМИ, столкновения произошли между силами, подконтрольными президентскому совету с одной стороны и министерству обороны ПНЕ с другой. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
https://ria.ru/20250514/liviya-2016790865.html
https://ria.ru/20250514/livija-2016788187.html
https://ria.ru/20250514/liviya-2016786999.html
триполи
ливия
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125724/08/1257240831_0:0:2605:1953_1920x0_80_0_0_a39b10dd18ce2108c59bd003da5372e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, триполи, ливия, женева (город), муаммар каддафи, халифа хафтар, оон
В мире, Триполи, Ливия, Женева (город), Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, ООН
Протестующие в Триполи прибыли к зданию канцелярии премьера

Al Marsad: протестующие в Триполи прибыли к зданию канцелярии премьера Дбейбы

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Вид города Триполи, Ливия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 15 мая - РИА Новости. Протестующие в ливийской столице Триполи прибыли к зданию канцелярии главы Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамида Дбейбы, требуя его отставки, сообщила газета Al Marsad.
В ночь на среду столкновения в Триполи возобновились. Позднее в ливийской столице вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако, несмотря на это, столкновения продолжились. По информации СМИ, в ряде районов Триполи проходят протесты против ПНЕ.
Ливия - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Источник сообщил о движении ливийских войск из Бенгази в Сирт
Вчера, 04:54
"Демонстранты собрались перед канцелярией премьер-министра", - говорится в сообщении газеты.
Как пишет издание, протестующие требуют отставки Дбейбы и его правительства.
В понедельник вечером глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, в ряде районов на юге города была слышна стрельба. По информации ливийских СМИ, аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав минобороны ПНЕ Ливии.
По данным медиков, в результате вооруженных столкновений в ливийской столице погибли шесть человек. Согласно информации СМИ, столкновения произошли между силами, подконтрольными президентскому совету с одной стороны и министерству обороны ПНЕ с другой.
Триполи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Ливии большое число заключенных сбежало из тюрьмы
Вчера, 04:16
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
Триполи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Миссия ООН призвала прекратить боевые действия в Триполи
Вчера, 03:46
 
В миреТриполиЛивияЖенева (город)Муаммар КаддафиХалифа ХафтарООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала