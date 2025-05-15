https://ria.ru/20250515/trevoga-2017012922.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.05.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T02:24:00+03:00
2025-05-15T02:24:00+03:00
2025-05-15T02:32:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса, ранее объявленная тревога продолжает действовать в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской областях. После 02.13 мск тревога распространилась на Киев, а также всю территорию Черкасской и Житомирской областей.По данным карты, тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях ДНР.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и семи областях Украины власти объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, ранее объявленная тревога продолжает действовать в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской областях. После 02.13 мск тревога распространилась на Киев, а также всю территорию Черкасской и Житомирской областей.
По данным карты, тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях ДНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.