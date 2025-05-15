Белый дом назвал Трампа реалистом в вопросе урегулирования на Украине
Горка назвал Трампа реалистом в вопросе территориального решения по Украине
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности Белого дома и заместитель помощника американского лидера Себастьян Горка заявил, что в вопросе территориального аспекта украинского урегулирования американский лидер Дональд Трамп является реалистом.
"Мы живем в реальном мире. Администрация Дональда Трампа живет в реальном мире. Мы признаем реальность на земле, во-первых. Мы не утописты, не верим в утопию. И наш единственный приоритет - остановить кровопролитие. Все остальное - после", - заявил Горка в ходе онлайн интервью, организованном изданием Politico.
Так он ответил на вопрос о том должны ли в ходе переговоров по урегулированию затрагивать территориальные аспекты.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.