https://ria.ru/20250515/tramp-2017239551.html

Белый дом назвал Трампа реалистом в вопросе урегулирования на Украине

Белый дом назвал Трампа реалистом в вопросе урегулирования на Украине - РИА Новости, 15.05.2025

Белый дом назвал Трампа реалистом в вопросе урегулирования на Украине

Старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности Белого дома и заместитель помощника американского лидера Себастьян Горка... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T23:44:00+03:00

2025-05-15T23:44:00+03:00

2025-05-15T23:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности Белого дома и заместитель помощника американского лидера Себастьян Горка заявил, что в вопросе территориального аспекта украинского урегулирования американский лидер Дональд Трамп является реалистом. "Мы живем в реальном мире. Администрация Дональда Трампа живет в реальном мире. Мы признаем реальность на земле, во-первых. Мы не утописты, не верим в утопию. И наш единственный приоритет - остановить кровопролитие. Все остальное - после", - заявил Горка в ходе онлайн интервью, организованном изданием Politico. Так он ответил на вопрос о том должны ли в ходе переговоров по урегулированию затрагивать территориальные аспекты. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250515/gosduma-2017232508.html

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