https://ria.ru/20250515/tramp-2017225377.html

Трамп заявил, что не знает, куда отправится 16 мая

Трамп заявил, что не знает, куда отправится 16 мая - РИА Новости, 15.05.2025

Трамп заявил, что не знает, куда отправится 16 мая

Президент США Дональд Трамп на фоне ожиданий возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил в четверг, что, скорее всего, в пятницу отправится... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T21:58:00+03:00

2025-05-15T21:58:00+03:00

2025-05-15T22:30:00+03:00

в мире

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017229835_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2f8bb3b6ba4733ce76b81d938396d5f.jpg

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне ожиданий возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил в четверг, что, скорее всего, в пятницу отправится обратно в Вашингтон, но точный пункт назначения неизвестен. "Мы уезжаем завтра утром, как вы знаете, пункт назначения почти неизвестен… вероятно, возвращаемся в Вашингтон", - заявил он журналистам пула Белого дома. Трамп и его команда находятся с визитом на Ближнем Востоке. Ранее в четверг госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность в том, что единственной возможностью прорыва в переговорах по Украине может стать встреча Путина и Трампа. При этом даты встречи еще не определены, отметил он.

https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заявление Трампа о планах отправится обратно в Вашингтон в пятницу Трамп заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится обратно в Вашингтон. Президент США и его команда находятся с визитом на Ближнем Востоке. 2025-05-15T21:58 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, марко рубио