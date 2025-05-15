https://ria.ru/20250515/tramp-2017225377.html
Трамп заявил, что не знает, куда отправится 16 мая
Трамп заявил, что не знает, куда отправится 16 мая - РИА Новости, 15.05.2025
Трамп заявил, что не знает, куда отправится 16 мая
Президент США Дональд Трамп на фоне ожиданий возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил в четверг, что, скорее всего, в пятницу отправится... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:58:00+03:00
2025-05-15T21:58:00+03:00
2025-05-15T22:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне ожиданий возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил в четверг, что, скорее всего, в пятницу отправится обратно в Вашингтон, но точный пункт назначения неизвестен. "Мы уезжаем завтра утром, как вы знаете, пункт назначения почти неизвестен… вероятно, возвращаемся в Вашингтон", - заявил он журналистам пула Белого дома. Трамп и его команда находятся с визитом на Ближнем Востоке. Ранее в четверг госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность в том, что единственной возможностью прорыва в переговорах по Украине может стать встреча Путина и Трампа. При этом даты встречи еще не определены, отметил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Заявление Трампа о планах отправится обратно в Вашингтон в пятницу
Трамп заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится обратно в Вашингтон. Президент США и его команда находятся с визитом на Ближнем Востоке.
2025-05-15T21:58
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, марко рубио
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марко Рубио
Трамп заявил, что не знает, куда отправится 16 мая
Трамп заявил, что, скорее всего, в пятницу отправится обратно в Вашингтон