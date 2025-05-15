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Трамп заявил, что подумает над переизбранием в 2028 году - РИА Новости, 15.05.2025
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15:05 15.05.2025 (обновлено: 15:31 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/tramp-2017119216.html
Трамп заявил, что подумает над переизбранием в 2028 году
Трамп заявил, что подумает над переизбранием в 2028 году - РИА Новости, 15.05.2025
Трамп заявил, что подумает над переизбранием в 2028 году
Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над возможным новым президентским сроком. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:05:00+03:00
2025-05-15T15:31:00+03:00
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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над возможным новым президентским сроком. "Мы хотим переизбраться... Я не знаю, я должен подумать над этим. Вы видели новую кепку, где написано "Трамп 2028 - сводим левых с ума", - заявил Трамп во время выступления на авиабазе "Аль-Удейд" в Катаре. В конце апреля интернет-магазин президента США разместил на своем сайте бейсболку с надписью "Трамп 2028". Стоимость красной бейсболки, которая, как специально отмечается, произведена в США, составляет 50 долларов. Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
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в мире, сша, катар, дональд трамп
В мире, США, Катар, Дональд Трамп
Трамп заявил, что подумает над переизбранием в 2028 году

Трамп заявил, что подумает над возможным новым президентским сроком в 2028 году

© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп во время посещения авиабазы ​​Аль-Удейд в Катаре. 15 мая 2025
Президент США Дональд Трамп во время посещения авиабазы ​​Аль-Удейд в Катаре. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп во время посещения авиабазы ​​Аль-Удейд в Катаре. 15 мая 2025
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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над возможным новым президентским сроком.
«
"Мы хотим переизбраться... Я не знаю, я должен подумать над этим. Вы видели новую кепку, где написано "Трамп 2028 - сводим левых с ума", - заявил Трамп во время выступления на авиабазе "Аль-Удейд" в Катаре.
В конце апреля интернет-магазин президента США разместил на своем сайте бейсболку с надписью "Трамп 2028". Стоимость красной бейсболки, которая, как специально отмечается, произведена в США, составляет 50 долларов.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
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В миреСШАКатарДональд Трамп
 
 
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