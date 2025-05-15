https://ria.ru/20250515/tramp-2017107935.html

Трамп предложил Индии и Пакистану торговать, а не воевать

Трамп предложил Индии и Пакистану торговать, а не воевать - РИА Новости, 15.05.2025

Трамп предложил Индии и Пакистану торговать, а не воевать

Президент США Дональд Трамп, выступая перед военнослужащими на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, предложил Индии и Пакистану торговать, а не воевать. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:33:00+03:00

2025-05-15T14:33:00+03:00

2025-05-15T14:53:00+03:00

в мире

индия

пакистан

кашмир

дональд трамп

операция синдур в пакистане

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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая перед военнослужащими на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, предложил Индии и Пакистану торговать, а не воевать. Ранее президент США на фоне объявленного перемирия между Индией и Пакистаном заявил, что он "существенно увеличит объем торговли" с обеими странами для их поддержки, и пообещал работать над решением конфликта в Кашмире. "Мы говорили с ними о торговле. Давайте торговать вместо того, чтобы воевать! Пакистан был этим доволен, и Индия была этим довольна", - заявил Трамп во время выступления. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже индийская армия, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.

https://ria.ru/20250214/tramp-1999266835.html

https://ria.ru/20250510/konflikt-2016213900.html

индия

пакистан

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в мире, индия, пакистан, кашмир, дональд трамп, операция синдур в пакистане