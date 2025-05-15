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Трамп заявил о подписании соглашения с Катаром по поставкам военной техники
Трамп заявил о подписании соглашения с Катаром по поставкам военной техники - РИА Новости, 15.05.2025
Трамп заявил о подписании соглашения с Катаром по поставкам военной техники
Президент США Дональд Трамп заявил, что США заключили с Катаром соглашение по поставке военного оборудования и техники стоимостью 42 миллиарда долларов. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:15:00+03:00
2025-05-15T13:15:00+03:00
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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США заключили с Катаром соглашение по поставке военного оборудования и техники стоимостью 42 миллиарда долларов.Белый дом заявил в среду, что Трамп подписал соглашение с Катаром по экономическому сотрудничеству на более чем 1 триллион долларов."Вчера мы подписали соглашение, в рамках которого Катар приобретает лучшее американское военное оборудование стоимостью 42 миллиарда долларов", - заявил американский лидер, выступая перед военнослужащими военной базы США "Эль-Удейд" в Катаре.По его словам, в рамках соглашения Катар приобрел в том числе военные самолеты-заправщики типа Pegasus, легкие бронированные машины, вездеходные машины-амфибии, а также беспилотники.
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в мире, катар, сша, дональд трамп
В мире, Катар, США, Дональд Трамп
Трамп заявил о подписании соглашения с Катаром по поставкам военной техники
Трамп заявил о договоре с Катаром по военным поставкам на 42 миллиарда долларов