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Трамп заявил о подписании соглашения с Катаром по поставкам военной техники - РИА Новости, 15.05.2025
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13:15 15.05.2025 (обновлено: 13:22 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/tramp-2017090874.html
Трамп заявил о подписании соглашения с Катаром по поставкам военной техники
Трамп заявил о подписании соглашения с Катаром по поставкам военной техники - РИА Новости, 15.05.2025
Трамп заявил о подписании соглашения с Катаром по поставкам военной техники
Президент США Дональд Трамп заявил, что США заключили с Катаром соглашение по поставке военного оборудования и техники стоимостью 42 миллиарда долларов. РИА Новости, 15.05.2025
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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США заключили с Катаром соглашение по поставке военного оборудования и техники стоимостью 42 миллиарда долларов.Белый дом заявил в среду, что Трамп подписал соглашение с Катаром по экономическому сотрудничеству на более чем 1 триллион долларов."Вчера мы подписали соглашение, в рамках которого Катар приобретает лучшее американское военное оборудование стоимостью 42 миллиарда долларов", - заявил американский лидер, выступая перед военнослужащими военной базы США "Эль-Удейд" в Катаре.По его словам, в рамках соглашения Катар приобрел в том числе военные самолеты-заправщики типа Pegasus, легкие бронированные машины, вездеходные машины-амфибии, а также беспилотники.
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в мире, катар, сша, дональд трамп
В мире, Катар, США, Дональд Трамп
Трамп заявил о подписании соглашения с Катаром по поставкам военной техники

Трамп заявил о договоре с Катаром по военным поставкам на 42 миллиарда долларов

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп в Дохе
Президент США Дональд Трамп в Дохе - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп в Дохе. Архивное фото
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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США заключили с Катаром соглашение по поставке военного оборудования и техники стоимостью 42 миллиарда долларов.
Белый дом заявил в среду, что Трамп подписал соглашение с Катаром по экономическому сотрудничеству на более чем 1 триллион долларов.
"Вчера мы подписали соглашение, в рамках которого Катар приобретает лучшее американское военное оборудование стоимостью 42 миллиарда долларов", - заявил американский лидер, выступая перед военнослужащими военной базы США "Эль-Удейд" в Катаре.
По его словам, в рамках соглашения Катар приобрел в том числе военные самолеты-заправщики типа Pegasus, легкие бронированные машины, вездеходные машины-амфибии, а также беспилотники.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
США и Катар подписали экономическое соглашение на триллион долларов
14 мая, 18:44
 
В миреКатарСШАДональд Трамп
 
 
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