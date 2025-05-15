https://ria.ru/20250515/tramp-2017087339.html
США сохранят базу Баграм в Афганистане, заявил Трамп
США сохранят базу Баграм в Афганистане, заявил Трамп - РИА Новости, 15.05.2025
США сохранят базу Баграм в Афганистане, заявил Трамп
Соединенные Штаты сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане, сказал в четверг президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:01:00+03:00
2025-05-15T13:01:00+03:00
2025-05-15T13:13:00+03:00
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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане, сказал в четверг президент США Дональд Трамп."Мы сохраним авиабазу Баграм", - сказал Трамп, выступая перед военнослужащими военной базы США Аль-Удейд в Катаре.
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в мире, сша, афганистан, дональд трамп, катар
В мире, США, Афганистан, Дональд Трамп, Катар
США сохранят базу Баграм в Афганистане, заявил Трамп
Трамп: США сохранят базу Баграм в Афганистане