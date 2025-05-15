https://ria.ru/20250515/tramp-2017087339.html

США сохранят базу Баграм в Афганистане, заявил Трамп

США сохранят базу Баграм в Афганистане, заявил Трамп - РИА Новости, 15.05.2025

США сохранят базу Баграм в Афганистане, заявил Трамп

Соединенные Штаты сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане, сказал в четверг президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 15.05.2025

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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане, сказал в четверг президент США Дональд Трамп."Мы сохраним авиабазу Баграм", - сказал Трамп, выступая перед военнослужащими военной базы США Аль-Удейд в Катаре.

https://ria.ru/20250515/ssha-2017082169.html

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в мире, сша, афганистан, дональд трамп, катар