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США сохранят базу Баграм в Афганистане, заявил Трамп - РИА Новости, 15.05.2025
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13:01 15.05.2025 (обновлено: 13:13 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/tramp-2017087339.html
США сохранят базу Баграм в Афганистане, заявил Трамп
США сохранят базу Баграм в Афганистане, заявил Трамп - РИА Новости, 15.05.2025
США сохранят базу Баграм в Афганистане, заявил Трамп
Соединенные Штаты сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане, сказал в четверг президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:01:00+03:00
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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане, сказал в четверг президент США Дональд Трамп."Мы сохраним авиабазу Баграм", - сказал Трамп, выступая перед военнослужащими военной базы США Аль-Удейд в Катаре.
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в мире, сша, афганистан, дональд трамп, катар
В мире, США, Афганистан, Дональд Трамп, Катар
США сохранят базу Баграм в Афганистане, заявил Трамп

Трамп: США сохранят базу Баграм в Афганистане

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ДОХА, 15 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты сохранят за собой авиабазу Баграм в Афганистане, сказал в четверг президент США Дональд Трамп.
"Мы сохраним авиабазу Баграм", - сказал Трамп, выступая перед военнослужащими военной базы США Аль-Удейд в Катаре.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Трамп заявил о намерении укрепить вооруженные силы США
Вчера, 12:46
 
В миреСШААфганистанДональд ТрампКатар
 
 
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