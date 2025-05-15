https://ria.ru/20250515/tramp-2017086995.html

США скоро получат истребитель шестого поколения F47

США скоро получат истребитель шестого поколения F47 - РИА Новости, 15.05.2025

США скоро получат истребитель шестого поколения F47

Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы страны в ближайшее время получат первый в мире истребитель шестого поколения — F-47. РИА Новости, 15.05.2025

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ДОХА, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы страны в ближайшее время получат первый в мире истребитель шестого поколения — F-47."Наши ВВС скоро получат первый и единственный в мире истребитель шестого поколения — F-47", — заявил Трамп, выступая перед американскими военнослужащими на авиабазе "Аль-Удейд" в Катаре.Он отметил, что не знает, почему самолету было присвоено именно такое обозначение, но назвал его "впечатляющей машиной"."Почему они назвали его 47? Кто-нибудь знает? Я не знаю. Но это было красиво. Сам самолет — невероятный", — добавил президент.Также Трамп сообщил, что США рассматривают возможность модернизации существующего истребителя F-35."Мы также рассматриваем улучшенную версию F-35. Думаю, мы назовем его F-55. Это будет двухдвигательный самолет. Мне нравятся два двигателя. Простите, что говорю так. Но это имеет смысл, правда?" — сказал он, обращаясь к военным.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003109981.html

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сша, в мире, катар, дональд трамп, f-35