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США скоро получат истребитель шестого поколения F47 - РИА Новости, 15.05.2025
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13:00 15.05.2025 (обновлено: 13:17 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/tramp-2017086995.html
США скоро получат истребитель шестого поколения F47
США скоро получат истребитель шестого поколения F47 - РИА Новости, 15.05.2025
США скоро получат истребитель шестого поколения F47
Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы страны в ближайшее время получат первый в мире истребитель шестого поколения — F-47. РИА Новости, 15.05.2025
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ДОХА, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы страны в ближайшее время получат первый в мире истребитель шестого поколения — F-47."Наши ВВС скоро получат первый и единственный в мире истребитель шестого поколения — F-47", — заявил Трамп, выступая перед американскими военнослужащими на авиабазе "Аль-Удейд" в Катаре.Он отметил, что не знает, почему самолету было присвоено именно такое обозначение, но назвал его "впечатляющей машиной"."Почему они назвали его 47? Кто-нибудь знает? Я не знаю. Но это было красиво. Сам самолет — невероятный", — добавил президент.Также Трамп сообщил, что США рассматривают возможность модернизации существующего истребителя F-35."Мы также рассматриваем улучшенную версию F-35. Думаю, мы назовем его F-55. Это будет двухдвигательный самолет. Мне нравятся два двигателя. Простите, что говорю так. Но это имеет смысл, правда?" — сказал он, обращаясь к военным.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003109981.html
https://ria.ru/20250416/senator-2011694359.html
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сша, в мире, катар, дональд трамп, f-35
США, В мире, Катар, Дональд Трамп, F-35
США скоро получат истребитель шестого поколения F47

Трамп: ВВС США скоро получат истребитель шестого поколения F47

© United States Air ForceИстребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника
Истребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© United States Air Force
Истребитель шестого поколения Boeing F-47 в представлении художника
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ДОХА, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы страны в ближайшее время получат первый в мире истребитель шестого поколения — F-47.
"Наши ВВС скоро получат первый и единственный в мире истребитель шестого поколения — F-47", — заявил Трамп, выступая перед американскими военнослужащими на авиабазе "Аль-Удейд" в Катаре.
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Он отметил, что не знает, почему самолету было присвоено именно такое обозначение, но назвал его "впечатляющей машиной".
"Почему они назвали его 47? Кто-нибудь знает? Я не знаю. Но это было красиво. Сам самолет — невероятный", — добавил президент.
Также Трамп сообщил, что США рассматривают возможность модернизации существующего истребителя F-35.
"Мы также рассматриваем улучшенную версию F-35. Думаю, мы назовем его F-55. Это будет двухдвигательный самолет. Мне нравятся два двигателя. Простите, что говорю так. Но это имеет смысл, правда?" — сказал он, обращаясь к военным.
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