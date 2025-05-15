Иран не откажется от позиции по ядерной сделке, заявил Пезешкиан
Пезешкиан: Трамп вообразил, что Иран откажется от позиции по ядерной сделке
© AP Photo / Vahid SalemiМасуд Пезешкиан
© AP Photo / Vahid Salemi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вообразил, что Тегеран откажется от своей позиции по ядерному вопросу, испугавшись его лозунгов, однако Иран ни с кем не будет торговать своим достоинством, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Двумя днями ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что сведет поставки иранской нефти к нулю и доведет страну до банкротства, если Тегеран откажется от ядерной сделки.
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"Он (Трамп - ред.) вообразил, что мы испугаемся его лозунгов и уступим перед его обещаниями (довести Иран до банкротства - ред.). Мы ни с кем не будем совершать сделки на достоинство этого государства", - приводит слова иранского президента агентство Fars.
Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность в том, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится. Американский лидер грозил Тегерану банкротством, если соглашение не будет выработано. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.