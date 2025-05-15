https://ria.ru/20250515/tramp-2017007467.html

Иран не откажется от позиции по ядерной сделке, заявил Пезешкиан

Иран не откажется от позиции по ядерной сделке, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 15.05.2025

Иран не откажется от позиции по ядерной сделке, заявил Пезешкиан

Президент США Дональд Трамп вообразил, что Тегеран откажется от своей позиции по ядерному вопросу, испугавшись его лозунгов, однако Иран ни с кем не будет... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T00:14:00+03:00

2025-05-15T00:14:00+03:00

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в мире

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дональд трамп

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ТЕГЕРАН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вообразил, что Тегеран откажется от своей позиции по ядерному вопросу, испугавшись его лозунгов, однако Иран ни с кем не будет торговать своим достоинством, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Двумя днями ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что сведет поставки иранской нефти к нулю и доведет страну до банкротства, если Тегеран откажется от ядерной сделки. "Он (Трамп - ред.) вообразил, что мы испугаемся его лозунгов и уступим перед его обещаниями (довести Иран до банкротства - ред.). Мы ни с кем не будем совершать сделки на достоинство этого государства", - приводит слова иранского президента агентство Fars. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность в том, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится. Американский лидер грозил Тегерану банкротством, если соглашение не будет выработано. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250330/pismo-2008237266.html

https://ria.ru/20250512/iran-2016466507.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан, аббас аракчи, обострение отношений сша и ирана