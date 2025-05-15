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Путину доложили о состоянии дел на линии соприкосновения
Путину доложили о состоянии дел на линии соприкосновения - РИА Новости, 15.05.2025
Путину доложили о состоянии дел на линии соприкосновения
Командующие группировками в зоне СВО доложили президенту РФ Владимиру Путину на совещании перед переговорами в Стамбуле о состоянии дел на линии... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:25:00+03:00
2025-05-15T14:25:00+03:00
2025-05-15T14:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Командующие группировками в зоне СВО доложили президенту РФ Владимиру Путину на совещании перед переговорами в Стамбуле о состоянии дел на линии соприкосновения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как ранее сообщил Песков, президент в среду вечером, накануне отлета российской делегации в Стамбул, провел совещание по подготовке предстоящих переговоров. "Они участвовали для того, чтобы доложить о состоянии дел по направлениям на линии боевого соприкосновения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему командующие группировками войск РФ в зоне СВО принимали участие в совещании по подготовке переговоров в Стамбуле в среду.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путину доложили о состоянии дел на линии соприкосновения
Песков: командующие на СВО доложили Путину о состоянии на линии соприкосновения