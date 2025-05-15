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Путину доложили о состоянии дел на линии соприкосновения - РИА Новости, 15.05.2025
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14:25 15.05.2025 (обновлено: 14:27 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/svo-2017105402.html
Путину доложили о состоянии дел на линии соприкосновения
Путину доложили о состоянии дел на линии соприкосновения - РИА Новости, 15.05.2025
Путину доложили о состоянии дел на линии соприкосновения
Командующие группировками в зоне СВО доложили президенту РФ Владимиру Путину на совещании перед переговорами в Стамбуле о состоянии дел на линии... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:25:00+03:00
2025-05-15T14:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
дмитрий песков
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Командующие группировками в зоне СВО доложили президенту РФ Владимиру Путину на совещании перед переговорами в Стамбуле о состоянии дел на линии соприкосновения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как ранее сообщил Песков, президент в среду вечером, накануне отлета российской делегации в Стамбул, провел совещание по подготовке предстоящих переговоров. "Они участвовали для того, чтобы доложить о состоянии дел по направлениям на линии боевого соприкосновения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему командующие группировками войск РФ в зоне СВО принимали участие в совещании по подготовке переговоров в Стамбуле в среду.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/putin-2017030264.html
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россия, стамбул, дмитрий песков, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Путину доложили о состоянии дел на линии соприкосновения

Песков: командующие на СВО доложили Путину о состоянии на линии соприкосновения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Командующие группировками в зоне СВО доложили президенту РФ Владимиру Путину на совещании перед переговорами в Стамбуле о состоянии дел на линии соприкосновения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как ранее сообщил Песков, президент в среду вечером, накануне отлета российской делегации в Стамбул, провел совещание по подготовке предстоящих переговоров.
«
"Они участвовали для того, чтобы доложить о состоянии дел по направлениям на линии боевого соприкосновения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему командующие группировками войск РФ в зоне СВО принимали участие в совещании по подготовке переговоров в Стамбуле в среду.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулДмитрий ПесковВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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