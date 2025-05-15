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Путину доложили о состоянии дел на линии соприкосновения

Путину доложили о состоянии дел на линии соприкосновения - РИА Новости, 15.05.2025

Путину доложили о состоянии дел на линии соприкосновения

Командующие группировками в зоне СВО доложили президенту РФ Владимиру Путину на совещании перед переговорами в Стамбуле о состоянии дел на линии... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:25:00+03:00

2025-05-15T14:25:00+03:00

2025-05-15T14:27:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Командующие группировками в зоне СВО доложили президенту РФ Владимиру Путину на совещании перед переговорами в Стамбуле о состоянии дел на линии соприкосновения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как ранее сообщил Песков, президент в среду вечером, накануне отлета российской делегации в Стамбул, провел совещание по подготовке предстоящих переговоров. "Они участвовали для того, чтобы доложить о состоянии дел по направлениям на линии боевого соприкосновения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему командующие группировками войск РФ в зоне СВО принимали участие в совещании по подготовке переговоров в Стамбуле в среду.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, стамбул, дмитрий песков, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025