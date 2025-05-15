https://ria.ru/20250515/svo-2017089331.html

Российские войска освободили села Торское и Новоалександровка в Донбассе

Российские войска освободили села Торское и Новоалександровка в Донбассе - РИА Новости, 15.05.2025

Российские войска освободили села Торское и Новоалександровка в Донбассе

Российские подразделения взяли под контроль села Торское и Новоалександровка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.05.2025

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль села Торское и Новоалександровка в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим бойцов 67-й мотострелковой дивизии, подчеркнув, что мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на Краснолиманском направлении.Кроме того, за сутки группировка "Запад" нанесла поражение шести украинским бригадам в районах Подлимана, Дружелюбовки, Ольговки, Андреевки, Купянска, Паламаревки, Нечволодовки и Райгородки.ВСУ потеряли в этих боях:Уничтожены также три склада боеприпасов.В то же время группировка "Центр" установила контроль над селом Новоалександровка.При этом российские бойцы нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах Разина, Новооленовки, Новой Полтавки, Димитрова и Петровского.Потери противника в зоне ответственности группировки составили:

https://ria.ru/20250515/vsu-2017068712.html

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Поднятия российского флага над освобожденным Торским в ДНР Минобороны показало кадры поднятия российского флага над освобожденным Торским в ДНР 2025-05-15T13:10 true PT1M10S

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Ольга Тузова

в мире, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф