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Российские войска освободили села Торское и Новоалександровка в Донбассе - РИА Новости, 15.05.2025
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13:10 15.05.2025 (обновлено: 15:27 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/svo-2017089331.html
Российские войска освободили села Торское и Новоалександровка в Донбассе
Российские войска освободили села Торское и Новоалександровка в Донбассе - РИА Новости, 15.05.2025
Российские войска освободили села Торское и Новоалександровка в Донбассе
Российские подразделения взяли под контроль села Торское и Новоалександровка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T13:10:00+03:00
2025-05-15T15:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль села Торское и Новоалександровка в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим бойцов 67-й мотострелковой дивизии, подчеркнув, что мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на Краснолиманском направлении.Кроме того, за сутки группировка "Запад" нанесла поражение шести украинским бригадам в районах Подлимана, Дружелюбовки, Ольговки, Андреевки, Купянска, Паламаревки, Нечволодовки и Райгородки.ВСУ потеряли в этих боях:Уничтожены также три склада боеприпасов.В то же время группировка "Центр" установила контроль над селом Новоалександровка.При этом российские бойцы нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах Разина, Новооленовки, Новой Полтавки, Димитрова и Петровского.Потери противника в зоне ответственности группировки составили:
https://ria.ru/20250515/vsu-2017068712.html
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Поднятия российского флага над освобожденным Торским в ДНР
Минобороны показало кадры поднятия российского флага над освобожденным Торским в ДНР
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ

Российские войска освободили села Торское и Новоалександровка в Донбассе

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль села Торское и Новоалександровка в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Торское в ДНР
Подразделения группировки войск Запад освободили село Торское в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Торское в ДНР
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим бойцов 67-й мотострелковой дивизии, подчеркнув, что мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на Краснолиманском направлении.
Кроме того, за сутки группировка "Запад" нанесла поражение шести украинским бригадам в районах Подлимана, Дружелюбовки, Ольговки, Андреевки, Купянска, Паламаревки, Нечволодовки и Райгородки.
ВСУ потеряли в этих боях:
  • около 240 солдат;
  • две боевые бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113;
  • 11 автомобилей;
  • четыре артиллерийских орудия.
Уничтожены также три склада боеприпасов.
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В то же время группировка "Центр" установила контроль над селом Новоалександровка.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Новоалександровка в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Новоалександровка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Новоалександровка в ДНР
При этом российские бойцы нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах Разина, Новооленовки, Новой Полтавки, Димитрова и Петровского.
Потери противника в зоне ответственности группировки составили:
  • более 515 человек;
  • шесть боевых бронемашин;
  • десять автомобилей;
  • три артиллерийских орудия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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