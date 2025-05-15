Российские войска освободили села Торское и Новоалександровка в Донбассе
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль села Торское и Новоалександровка в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Торское в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Торское в ДНР
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим бойцов 67-й мотострелковой дивизии, подчеркнув, что мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на Краснолиманском направлении.
Кроме того, за сутки группировка "Запад" нанесла поражение шести украинским бригадам в районах Подлимана, Дружелюбовки, Ольговки, Андреевки, Купянска, Паламаревки, Нечволодовки и Райгородки.
ВСУ потеряли в этих боях:
- около 240 солдат;
- две боевые бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113;
- 11 автомобилей;
- четыре артиллерийских орудия.
Уничтожены также три склада боеприпасов.
В то же время группировка "Центр" установила контроль над селом Новоалександровка.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Новоалександровка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Новоалександровка в ДНР
При этом российские бойцы нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах Разина, Новооленовки, Новой Полтавки, Димитрова и Петровского.
Потери противника в зоне ответственности группировки составили:
- более 515 человек;
- шесть боевых бронемашин;
- десять автомобилей;
- три артиллерийских орудия.
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