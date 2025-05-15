Рейтинг@Mail.ru
В подполье рассказали о потерях ВСУ после удара по заводу в Сумах - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:51 15.05.2025 (обновлено: 13:16 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/sumy-2017022553.html
В подполье рассказали о потерях ВСУ после удара по заводу в Сумах
В подполье рассказали о потерях ВСУ после удара по заводу в Сумах - РИА Новости, 15.05.2025
В подполье рассказали о потерях ВСУ после удара по заводу в Сумах
Российские военные нанесли удар по кирпичному заводу в украинских Сумах, уничтожив 20 боевиков ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T06:51:00+03:00
2025-05-15T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумы
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991282932_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_67e486ce793b7464a521bf935c2dcf83.jpg
ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по кирпичному заводу в украинских Сумах, уничтожив 20 боевиков ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. &quot;В городе Сумы 14 мая 2025 года примерно в 14:45 был нанесен удар в районе &quot;Химпрома&quot;. Прилетело по кирпичному заводу &quot;Керамейя&quot;. По последним данным, на заводе под удар попали более 20 единиц тяжелой техники и около десятка военных легковых машин&quot;, — рассказал собеседник.Кроме того, по данным подполья, удару подверглись только что переброшенные для усиления ВСУ артиллеристы. В результате не менее 20 боевиков убиты, еще около 50 получили тяжелые ранения.Лебедев отметил, что на заводе ремонтировали военную технику — по предварительной информации, пусковые установки для дальнобойных ракет.На предприятии также находились склады с боеприпасами для танков и артиллерии. Взрыв был слышен даже на окраинах города, добавил координатор сопротивления.В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250513/udar--2016629857.html
https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017021429.html
сумы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991282932_311:126:1280:853_1920x0_80_0_0_86f5f5e0255da91027bcbb3716f78e16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумы, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В подполье рассказали о потерях ВСУ после удара по заводу в Сумах

Около 30 военных машин попали под удар по заводу в Сумах, убито 20 боевиков ВСУ

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по кирпичному заводу в украинских Сумах, уничтожив 20 боевиков ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"В городе Сумы 14 мая 2025 года примерно в 14:45 был нанесен удар в районе "Химпрома". Прилетело по кирпичному заводу "Керамейя". По последним данным, на заводе под удар попали более 20 единиц тяжелой техники и около десятка военных легковых машин", — рассказал собеседник.

Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
ВС России нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области
13 мая, 10:21
Кроме того, по данным подполья, удару подверглись только что переброшенные для усиления ВСУ артиллеристы. В результате не менее 20 боевиков убиты, еще около 50 получили тяжелые ранения.
Лебедев отметил, что на заводе ремонтировали военную технику — по предварительной информации, пусковые установки для дальнобойных ракет.
На предприятии также находились склады с боеприпасами для танков и артиллерии. Взрыв был слышен даже на окраинах города, добавил координатор сопротивления.
В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.
При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Российские разведчики провели два месяца в тылу ВСУ, сообщил боец
Вчера, 06:17
 
Специальная военная операция на УкраинеСумыСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала