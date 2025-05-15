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В подполье рассказали о потерях ВСУ после удара по заводу в Сумах
В подполье рассказали о потерях ВСУ после удара по заводу в Сумах - РИА Новости, 15.05.2025
В подполье рассказали о потерях ВСУ после удара по заводу в Сумах
Российские военные нанесли удар по кирпичному заводу в украинских Сумах, уничтожив 20 боевиков ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T06:51:00+03:00
2025-05-15T06:51:00+03:00
2025-05-15T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумы
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по кирпичному заводу в украинских Сумах, уничтожив 20 боевиков ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "В городе Сумы 14 мая 2025 года примерно в 14:45 был нанесен удар в районе "Химпрома". Прилетело по кирпичному заводу "Керамейя". По последним данным, на заводе под удар попали более 20 единиц тяжелой техники и около десятка военных легковых машин", — рассказал собеседник.Кроме того, по данным подполья, удару подверглись только что переброшенные для усиления ВСУ артиллеристы. В результате не менее 20 боевиков убиты, еще около 50 получили тяжелые ранения.Лебедев отметил, что на заводе ремонтировали военную технику — по предварительной информации, пусковые установки для дальнобойных ракет.На предприятии также находились склады с боеприпасами для танков и артиллерии. Взрыв был слышен даже на окраинах города, добавил координатор сопротивления.В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250513/udar--2016629857.html
https://ria.ru/20250515/spetsoperatsiya-2017021429.html
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сумы, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В подполье рассказали о потерях ВСУ после удара по заводу в Сумах
Около 30 военных машин попали под удар по заводу в Сумах, убито 20 боевиков ВСУ