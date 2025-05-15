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Выброшенный на Сахалин сухогруз готовят к освобождению от нефтепродуктов - РИА Новости, 15.05.2025
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03:17 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/suhogruz-2017014876.html
Выброшенный на Сахалин сухогруз готовят к освобождению от нефтепродуктов
Выброшенный на Сахалин сухогруз готовят к освобождению от нефтепродуктов - РИА Новости, 15.05.2025
Выброшенный на Сахалин сухогруз готовят к освобождению от нефтепродуктов
Выброшенный зимой на побережье Сахалина китайский сухогруз An Yang 2 готовят к освобождению от находящихся на борту нефтепродуктов, сообщает министерство... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T03:17:00+03:00
2025-05-15T03:17:00+03:00
сахалин
сахалинская область
китай
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая – РИА Новости. Выброшенный зимой на побережье Сахалина китайский сухогруз An Yang 2 готовят к освобождению от находящихся на борту нефтепродуктов, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. По информации пресс-службы минтранса, специалисты Морспасслужбы приступили к возведению подвесного трубопровода для дальнейшей перекачки нефтепродуктов на берег. Для обеспечения безопасности процесса на месте спасательной операции возведен подъездной путь и площадка для промежуточного резервуара, а также организовано круглосуточное дежурство аварийно-спасательных формирований Морспасслужбы. Ранее в ходе переговоров между правительством Сахалинской области и делегацией Китайской Народной Республики было достигнуто соглашение о выгрузке топлива с судна, а также о возвращении на родину пяти членов экипажа, не участвующих в поддержании жизнеспособности судна. "В настоящий момент собственник судна разрабатывает документацию по снятию судна с мели. Эти работы планируется провести летом при благоприятных погодных условиях. Ход работ по недопущению разлива нефтепродуктов в море и выводу судна на глубокую воду находятся на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко", - цитирует пресс-служба главу регионального минтранса Максима Жоголева. Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель в 2 километрах южнее порта Невельска 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно сидит на камнях в 200 метрах от береговой полосы. В танках судна около 700 тонн мазута, 50 тонн дизельного топлива, более 15 тонн моторного масла. На сухогрузе находится почти 1 тысяча тонн угля. Повреждения корпуса корабля не обнаружены, разлива нефтепродуктов нет. У региона уже есть успешный опыт ликвидации последствий ЧС с участием иностранных судов. В декабре 2021 года у берегов Сахалина затонул китайский сухогруз Xing Yuan под флагом Сьерра-Леоне. Тогда экологической катастрофы удалось избежать, все нефтепродукты были своевременно утилизированы. Собственник судна отказался принимать меры по утилизации судна, поэтому работа была проведена на счет средств областного бюджета. На настоящий момент утилизация выполнена почти на 70%, завершиться она должна весной этого года.
https://ria.ru/20250210/bespilotnik-1998378746.html
https://ria.ru/20250210/sudno-1998417058.html
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сахалин, сахалинская область, китай, валерий лимаренко
Сахалин, Сахалинская область, Китай, Валерий Лимаренко
Выброшенный на Сахалин сухогруз готовят к освобождению от нефтепродуктов

Китайский сухогруз An Yang 2 готовят к освобождению от нефтепродуктов

© Фото : МЧС Сахалинской области/TelegramСудно "Ань Янь 2", севшее на мель в Невельском районе Сахалинской области
Судно Ань Янь 2, севшее на мель в Невельском районе Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : МЧС Сахалинской области/Telegram
Судно "Ань Янь 2", севшее на мель в Невельском районе Сахалинской области. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая – РИА Новости. Выброшенный зимой на побережье Сахалина китайский сухогруз An Yang 2 готовят к освобождению от находящихся на борту нефтепродуктов, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.
По информации пресс-службы минтранса, специалисты Морспасслужбы приступили к возведению подвесного трубопровода для дальнейшей перекачки нефтепродуктов на берег. Для обеспечения безопасности процесса на месте спасательной операции возведен подъездной путь и площадка для промежуточного резервуара, а также организовано круглосуточное дежурство аварийно-спасательных формирований Морспасслужбы. Ранее в ходе переговоров между правительством Сахалинской области и делегацией Китайской Народной Республики было достигнуто соглашение о выгрузке топлива с судна, а также о возвращении на родину пяти членов экипажа, не участвующих в поддержании жизнеспособности судна.
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"В настоящий момент собственник судна разрабатывает документацию по снятию судна с мели. Эти работы планируется провести летом при благоприятных погодных условиях. Ход работ по недопущению разлива нефтепродуктов в море и выводу судна на глубокую воду находятся на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко", - цитирует пресс-служба главу регионального минтранса Максима Жоголева.
Грузовой балкер An Yang 2 с экипажем из 20 граждан Китая сел на мель в 2 километрах южнее порта Невельска 8 февраля из-за сильного шторма, но сигнала бедствия не подал. Судно сидит на камнях в 200 метрах от береговой полосы. В танках судна около 700 тонн мазута, 50 тонн дизельного топлива, более 15 тонн моторного масла. На сухогрузе находится почти 1 тысяча тонн угля. Повреждения корпуса корабля не обнаружены, разлива нефтепродуктов нет.
У региона уже есть успешный опыт ликвидации последствий ЧС с участием иностранных судов. В декабре 2021 года у берегов Сахалина затонул китайский сухогруз Xing Yuan под флагом Сьерра-Леоне. Тогда экологической катастрофы удалось избежать, все нефтепродукты были своевременно утилизированы. Собственник судна отказался принимать меры по утилизации судна, поэтому работа была проведена на счет средств областного бюджета. На настоящий момент утилизация выполнена почти на 70%, завершиться она должна весной этого года.
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СахалинСахалинская областьКитайВалерий Лимаренко
 
 
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