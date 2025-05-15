На реке Лена в Якутии затонуло судно-буксир
На реке Лена в Якутии затонуло законсервированное судно-буксир, пострадавших нет
© Служба спасения Якутии/TelegramЗаконсервированное судно-буксир на отстое затонуло на реке Лена в Якутии
Законсервированное судно-буксир на отстое затонуло на реке Лена в Якутии
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ЯКУТСК, 15 мая - РИА Новости. Законсервированное судно-буксир на отстое затонуло на реке Лена в Якутии, никто не пострадал, разлива топлива нет, сообщает пресс-служба региональной службы спасения.
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"Сегодня, 15 мая, поступила информация, что в 14.50 (время местное) в затоне Жатайского порта законсервированное судно-буксир Р-33 "Василий Гусев", принадлежащий ЛОРП (Ленское объединённое речное пароходство - ред.), начало погружаться под воду. Причины затопления неизвестны, буксир стоял без экипажа на отстое", - рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что на место происшествия выехала группа спасателей. "Разлива топлива нет, и пятен масел не наблюдается. Пострадавших нет", - сообщил старший группы Денис Петухов.
По данным региональных властей, буксир готовился к утилизации, на нем не было топлива. На проверку по факту инцидента выехала правительственная группа.
Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России сообщила о начале доследственной проверки, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На борту "Василия Гусева" не было нефтепродуктов, никто не пострадал, подтвердили в СК, размер ущерба устанавливается.
По данным ПАО "ЛОРП", "Василий Гусев" пошел ко дну из-за значительного подъема воды на Лене на территории Жатайского судоремонтного завода. Судно 1975 года постройки находилось на консервации и не предназначалось к работе в навигацию 2025 года. "Теплоход был полностью зачищен, топлива на борту не находилось", - говорится в сообщении.
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