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На реке Лена в Якутии затонуло судно-буксир - РИА Новости, 15.05.2025
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14:45 15.05.2025 (обновлено: 14:49 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/sudno-buksir-2017112025.html
На реке Лена в Якутии затонуло судно-буксир
На реке Лена в Якутии затонуло судно-буксир - РИА Новости, 15.05.2025
На реке Лена в Якутии затонуло судно-буксир
Законсервированное судно-буксир на отстое затонуло на реке Лена в Якутии, никто не пострадал, разлива топлива нет, сообщает пресс-служба региональной службы... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:45:00+03:00
2025-05-15T14:49:00+03:00
происшествия
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ЯКУТСК, 15 мая - РИА Новости. Законсервированное судно-буксир на отстое затонуло на реке Лена в Якутии, никто не пострадал, разлива топлива нет, сообщает пресс-служба региональной службы спасения. "Сегодня, 15 мая, поступила информация, что в 14.50 (время местное) в затоне Жатайского порта законсервированное судно-буксир Р-33 "Василий Гусев", принадлежащий ЛОРП (Ленское объединённое речное пароходство - ред.), начало погружаться под воду. Причины затопления неизвестны, буксир стоял без экипажа на отстое", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что на место происшествия выехала группа спасателей. "Разлива топлива нет, и пятен масел не наблюдается. Пострадавших нет", - сообщил старший группы Денис Петухов. По данным региональных властей, буксир готовился к утилизации, на нем не было топлива. На проверку по факту инцидента выехала правительственная группа. Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России сообщила о начале доследственной проверки, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На борту "Василия Гусева" не было нефтепродуктов, никто не пострадал, подтвердили в СК, размер ущерба устанавливается. По данным ПАО "ЛОРП", "Василий Гусев" пошел ко дну из-за значительного подъема воды на Лене на территории Жатайского судоремонтного завода. Судно 1975 года постройки находилось на консервации и не предназначалось к работе в навигацию 2025 года. "Теплоход был полностью зачищен, топлива на борту не находилось", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250420/razliv-2012367093.html
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происшествия, река лена, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Река Лена, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На реке Лена в Якутии затонуло судно-буксир

На реке Лена в Якутии затонуло законсервированное судно-буксир, пострадавших нет

© Служба спасения Якутии/TelegramЗаконсервированное судно-буксир на отстое затонуло на реке Лена в Якутии
Законсервированное судно-буксир на отстое затонуло на реке Лена в Якутии - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Служба спасения Якутии/Telegram
Законсервированное судно-буксир на отстое затонуло на реке Лена в Якутии
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ЯКУТСК, 15 мая - РИА Новости. Законсервированное судно-буксир на отстое затонуло на реке Лена в Якутии, никто не пострадал, разлива топлива нет, сообщает пресс-служба региональной службы спасения.
«
"Сегодня, 15 мая, поступила информация, что в 14.50 (время местное) в затоне Жатайского порта законсервированное судно-буксир Р-33 "Василий Гусев", принадлежащий ЛОРП (Ленское объединённое речное пароходство - ред.), начало погружаться под воду. Причины затопления неизвестны, буксир стоял без экипажа на отстое", - рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что на место происшествия выехала группа спасателей. "Разлива топлива нет, и пятен масел не наблюдается. Пострадавших нет", - сообщил старший группы Денис Петухов.
По данным региональных властей, буксир готовился к утилизации, на нем не было топлива. На проверку по факту инцидента выехала правительственная группа.
Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России сообщила о начале доследственной проверки, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На борту "Василия Гусева" не было нефтепродуктов, никто не пострадал, подтвердили в СК, размер ущерба устанавливается.
По данным ПАО "ЛОРП", "Василий Гусев" пошел ко дну из-за значительного подъема воды на Лене на территории Жатайского судоремонтного завода. Судно 1975 года постройки находилось на консервации и не предназначалось к работе в навигацию 2025 года. "Теплоход был полностью зачищен, топлива на борту не находилось", - говорится в сообщении.
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