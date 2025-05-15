https://ria.ru/20250515/sudno-buksir-2017112025.html

На реке Лена в Якутии затонуло судно-буксир

На реке Лена в Якутии затонуло судно-буксир - РИА Новости, 15.05.2025

На реке Лена в Якутии затонуло судно-буксир

Законсервированное судно-буксир на отстое затонуло на реке Лена в Якутии, никто не пострадал, разлива топлива нет, сообщает пресс-служба региональной службы... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:45:00+03:00

2025-05-15T14:45:00+03:00

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происшествия

река лена

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ЯКУТСК, 15 мая - РИА Новости. Законсервированное судно-буксир на отстое затонуло на реке Лена в Якутии, никто не пострадал, разлива топлива нет, сообщает пресс-служба региональной службы спасения. "Сегодня, 15 мая, поступила информация, что в 14.50 (время местное) в затоне Жатайского порта законсервированное судно-буксир Р-33 "Василий Гусев", принадлежащий ЛОРП (Ленское объединённое речное пароходство - ред.), начало погружаться под воду. Причины затопления неизвестны, буксир стоял без экипажа на отстое", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что на место происшествия выехала группа спасателей. "Разлива топлива нет, и пятен масел не наблюдается. Пострадавших нет", - сообщил старший группы Денис Петухов. По данным региональных властей, буксир готовился к утилизации, на нем не было топлива. На проверку по факту инцидента выехала правительственная группа. Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России сообщила о начале доследственной проверки, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На борту "Василия Гусева" не было нефтепродуктов, никто не пострадал, подтвердили в СК, размер ущерба устанавливается. По данным ПАО "ЛОРП", "Василий Гусев" пошел ко дну из-за значительного подъема воды на Лене на территории Жатайского судоремонтного завода. Судно 1975 года постройки находилось на консервации и не предназначалось к работе в навигацию 2025 года. "Теплоход был полностью зачищен, топлива на борту не находилось", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250420/razliv-2012367093.html

https://ria.ru/20250224/gelendzhik-2001288041.html

река лена

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, река лена, россия, следственный комитет россии (ск рф)