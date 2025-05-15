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Суд оставил в силе решение по иску Егора Крида к Мизулиной - РИА Новости, 15.05.2025
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Шоубиз
 
23:26 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/sud-2017236894.html
Суд оставил в силе решение по иску Егора Крида к Мизулиной
Суд оставил в силе решение по иску Егора Крида к Мизулиной - РИА Новости, 15.05.2025
Суд оставил в силе решение по иску Егора Крида к Мизулиной
Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил без изменений решение суда, отказавшего рэп-исполнителю Егору Криду (он же Егор Булаткин) в иске к... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T23:26:00+03:00
2025-05-15T23:26:00+03:00
шоубиз
москва
егор крид
екатерина мизулина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил без изменений решение суда, отказавшего рэп-исполнителю Егору Криду (он же Егор Булаткин) в иске к "Лиге безопасного интернета" и ее главе Екатерине Мизулиной, назвавшей его "главным скамером страны", сообщила кассационная инстанция. Крид в иске указал, что в ходе прямой трансляции XII Международного форума безопасного интернета на интернет-платформе "VK Видео" в своем выступлении Мизулина назвала его "главным скамером страны". По мнению истца, его репутации как блогера и исполнителя нанесен вред, поскольку термин "скамер" означает "мошенник", носит оскорбительный характер, а видеозапись выступления получила широкое распространение в интернете. Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Крид просил суд признать распространенное оценочное мнение не соответствующим действительности, опровергнуть эти сведения, а также взыскать с ответчиков миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд первой инстанции в иске отказал, апелляционная инстанция оставила решение в силе. Истец не согласился заключением судебной лингвистической экспертизы, которая установила, что слово "скамер" не имеет общеупотребительных аналогов в русском языке и не входит в словари русского языка. Крид в кассационной жалобе просил вынесенные решения по делу отменить и направить его на новое рассмотрение. "Возражая против доводов кассационной жалобы истца, ответчики просили судебные решения оставить без изменения... Изучив материалы дела, проверив доводы кассационной жалобы и выслушав участвующих в судебном заседании представителей сторон, Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил принятые по делу решения нижестоящих судов без изменения, согласившись с выводом об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска", - говорится в сообщении в Telegram-канале кассационного суда. Скам – термин, описывающий мошеннические действия в интернете, обман, воровство средств, аккаунтов и другой цифровой собственности. Ранее Мизулина несколько раз в своем Telegram-канале указывала, что Крида и ряд блогеров необходимо проверить из-за их "деятельности по организации и рекламе азартных игр". Адвокат Владислав Подшибякин сообщал РИА Новости, что Кунцевский суд Москвы в феврале 2024 года удовлетворил иск Крида к Роскомнадзору и Федеральной налоговой службе, в котором он требовал признать блокировку его аккаунта на стриминговой платформе Twitch незаконной.
https://ria.ru/20250512/krid-2016492206.html
https://ria.ru/20250513/mizulina-2016655812.html
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москва, егор крид, екатерина мизулина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Шоубиз, Москва, Егор Крид, Екатерина Мизулина, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
Суд оставил в силе решение по иску Егора Крида к Мизулиной

Суд оставил в силе отказ Криду во взыскании 1 миллиона рублей с Мизулиной

© Егор Крид/YoutubeКадр из клипа Егора Крида и OG Buda "Здравствуйте"
Кадр из клипа Егора Крида и OG Buda Здравствуйте - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Егор Крид/Youtube
Кадр из клипа Егора Крида и OG Buda "Здравствуйте". Архивное фото
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САРАТОВ, 15 мая - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил без изменений решение суда, отказавшего рэп-исполнителю Егору Криду (он же Егор Булаткин) в иске к "Лиге безопасного интернета" и ее главе Екатерине Мизулиной, назвавшей его "главным скамером страны", сообщила кассационная инстанция.
Крид в иске указал, что в ходе прямой трансляции XII Международного форума безопасного интернета на интернет-платформе "VK Видео" в своем выступлении Мизулина назвала его "главным скамером страны". По мнению истца, его репутации как блогера и исполнителя нанесен вред, поскольку термин "скамер" означает "мошенник", носит оскорбительный характер, а видеозапись выступления получила широкое распространение в интернете. Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Крид просил суд признать распространенное оценочное мнение не соответствующим действительности, опровергнуть эти сведения, а также взыскать с ответчиков миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
Певец Егор Крид - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Петербурге возбудили дело против Егора Крида из-за клипа
12 мая, 14:48
Суд первой инстанции в иске отказал, апелляционная инстанция оставила решение в силе. Истец не согласился заключением судебной лингвистической экспертизы, которая установила, что слово "скамер" не имеет общеупотребительных аналогов в русском языке и не входит в словари русского языка. Крид в кассационной жалобе просил вынесенные решения по делу отменить и направить его на новое рассмотрение.
"Возражая против доводов кассационной жалобы истца, ответчики просили судебные решения оставить без изменения... Изучив материалы дела, проверив доводы кассационной жалобы и выслушав участвующих в судебном заседании представителей сторон, Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил принятые по делу решения нижестоящих судов без изменения, согласившись с выводом об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска", - говорится в сообщении в Telegram-канале кассационного суда.
Скам – термин, описывающий мошеннические действия в интернете, обман, воровство средств, аккаунтов и другой цифровой собственности. Ранее Мизулина несколько раз в своем Telegram-канале указывала, что Крида и ряд блогеров необходимо проверить из-за их "деятельности по организации и рекламе азартных игр". Адвокат Владислав Подшибякин сообщал РИА Новости, что Кунцевский суд Москвы в феврале 2024 года удовлетворил иск Крида к Роскомнадзору и Федеральной налоговой службе, в котором он требовал признать блокировку его аккаунта на стриминговой платформе Twitch незаконной.
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
"Девочек не обижают". Мизулина прокомментировала иск к Дудю* и Лебедеву
13 мая, 12:32
 
ШоубизМоскваЕгор КридЕкатерина МизулинаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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