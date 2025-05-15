https://ria.ru/20250515/sud-2017234029.html
Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела об ЛГБТ*-книгах
Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела об ЛГБТ*-книгах - РИА Новости, 15.05.2025
Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела об ЛГБТ*-книгах
Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест Дмитрия Протопопова - ещё одного фигуранта дела о продаже книг с пропагандой ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T22:58:00+03:00
2025-05-15T22:58:00+03:00
2025-05-15T22:58:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест Дмитрия Протопопова - ещё одного фигуранта дела о продаже книг с пропагандой ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Протопопова Дмитрия Сергеевича на срок 1 месяц 28 суток", - сказали в суде. До этого суд отправил под домашний арест Павла Иванова и Артема Вахляева. По данным ряда СМИ, Протопопов - один из руководителей издательств Popcorn Books и Individuum, Иванов является директором по продажам, а Вахляев отвечал за склад и распространение литературы. По данным суда, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).* Движение признано в России экстремистским и запрещено
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд отправил под домашний арест третьего фигуранта дела об ЛГБТ*-книгах
Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о книгах с темой ЛГБТ Протопопова