https://ria.ru/20250515/sud-2017228617.html

Суд отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с темой ЛГБТ*

Суд отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с темой ЛГБТ* - РИА Новости, 15.05.2025

Суд отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с темой ЛГБТ*

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с пропагандой ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T22:19:00+03:00

2025-05-15T22:19:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с пропагандой ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в суде."Суд избрал директору по продажам ООО "Индивидуум Принт" и второму фигуранту по делу об организации деятельности экстремистской организации меру пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в материале.Там уточнили фамилии обвиняемых: Павел Иванов и Артем Вахляев. По данным инстанции, им предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 282.2 УК России. Позже суд отправил под домашний арест Дмитрия Протопопова — еще одного фигуранта дела.По версии следствия, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года трое фигурантов из числа сотрудников издательства "Индивидуум Принт" из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*.Кроме того, в пресс-службе СК добавили, что московские следователи в ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъяли более тысячи экземпляров запрещенной литературы.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250514/eksmo-2016985958.html

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россия, происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)