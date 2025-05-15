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Суд отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с темой ЛГБТ* - РИА Новости, 15.05.2025
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22:19 15.05.2025 (обновлено: 23:09 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/sud-2017228617.html
Суд отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с темой ЛГБТ*
Суд отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с темой ЛГБТ* - РИА Новости, 15.05.2025
Суд отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с темой ЛГБТ*
Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с пропагандой ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.05.2025
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происшествия
москва
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с пропагандой ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в суде."Суд избрал директору по продажам ООО "Индивидуум Принт" и второму фигуранту по делу об организации деятельности экстремистской организации меру пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в материале.Там уточнили фамилии обвиняемых: Павел Иванов и Артем Вахляев. По данным инстанции, им предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 282.2 УК России. Позже суд отправил под домашний арест Дмитрия Протопопова — еще одного фигуранта дела.По версии следствия, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года трое фигурантов из числа сотрудников издательства "Индивидуум Принт" из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*.Кроме того, в пресс-службе СК добавили, что московские следователи в ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъяли более тысячи экземпляров запрещенной литературы.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250514/eksmo-2016985958.html
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россия, происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с темой ЛГБТ*

Суд отправил под домашний арест двух обвиняемых в продаже связанных с ЛГБТ книг

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест обвиняемых в продаже книг с пропагандой ЛГБТ*, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд избрал директору по продажам ООО "Индивидуум Принт" и второму фигуранту по делу об организации деятельности экстремистской организации меру пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в материале.
Книжный магазин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В "Эксмо" подтвердили изъятие материалов, связанных с книгами Popcorn Books
14 мая, 21:11
Там уточнили фамилии обвиняемых: Павел Иванов и Артем Вахляев.
По данным инстанции, им предъявили обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 282.2 УК России.
Позже суд отправил под домашний арест Дмитрия Протопопова — еще одного фигуранта дела.
По версии следствия, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года трое фигурантов из числа сотрудников издательства "Индивидуум Принт" из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*.
Кроме того, в пресс-службе СК добавили, что московские следователи в ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъяли более тысячи экземпляров запрещенной литературы.
Читай-Город - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В "Читай-городе" сообщили об отсутствии книг из списка "Эксмо"
Вчера, 18:44
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
 
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