https://ria.ru/20250515/sud-2017222587.html

Экс-прокурора из Северной Осетии осудили за изнасилование коллеги

Экс-прокурора из Северной Осетии осудили за изнасилование коллеги - РИА Новости, 15.05.2025

Экс-прокурора из Северной Осетии осудили за изнасилование коллеги

Пятигорский городской суд приговорил экс-прокурора из Северной Осетии Григория Авакяна к 4,5 годам исправительной колонии за изнасилование коллеги, сообщил РИА... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T21:35:00+03:00

2025-05-15T21:35:00+03:00

2025-05-15T21:35:00+03:00

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ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 15 мая – РИА Новости. Пятигорский городской суд приговорил экс-прокурора из Северной Осетии Григория Авакяна к 4,5 годам исправительной колонии за изнасилование коллеги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В июле 2024 года в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что прокурор Авакян после окончания рабочего дня вызвал к себе в кабинет заместителя руководителя отдела процессуального контроля, подсыпал ей какое-то вещество в напиток и изнасиловал ее. "Гражданин Авакян Григорий Геннадьевич приговором Пятигорского городского суда Ставропольского края 15 мая 2025 года признан виновным в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации ("изнасилование" - ред.), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сообщил собеседник агентства. Отмечается, что с Григория Авакяна в пользу потерпевшей был взыскан 1 миллион рублей.

https://ria.ru/20250429/sk-2013991305.html

https://ria.ru/20250420/proisshestviya-2012346761.html

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происшествия, ставропольский край, россия, республика северная осетия - алания