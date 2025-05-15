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Экс-прокурора из Северной Осетии осудили за изнасилование коллеги - РИА Новости, 15.05.2025
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21:35 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/sud-2017222587.html
Экс-прокурора из Северной Осетии осудили за изнасилование коллеги
Экс-прокурора из Северной Осетии осудили за изнасилование коллеги - РИА Новости, 15.05.2025
Экс-прокурора из Северной Осетии осудили за изнасилование коллеги
Пятигорский городской суд приговорил экс-прокурора из Северной Осетии Григория Авакяна к 4,5 годам исправительной колонии за изнасилование коллеги, сообщил РИА... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T21:35:00+03:00
2025-05-15T21:35:00+03:00
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 15 мая – РИА Новости. Пятигорский городской суд приговорил экс-прокурора из Северной Осетии Григория Авакяна к 4,5 годам исправительной колонии за изнасилование коллеги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В июле 2024 года в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что прокурор Авакян после окончания рабочего дня вызвал к себе в кабинет заместителя руководителя отдела процессуального контроля, подсыпал ей какое-то вещество в напиток и изнасиловал ее. "Гражданин Авакян Григорий Геннадьевич приговором Пятигорского городского суда Ставропольского края 15 мая 2025 года признан виновным в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации ("изнасилование" - ред.), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сообщил собеседник агентства. Отмечается, что с Григория Авакяна в пользу потерпевшей был взыскан 1 миллион рублей.
https://ria.ru/20250429/sk-2013991305.html
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происшествия, ставропольский край, россия, республика северная осетия - алания
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Республика Северная Осетия - Алания
Экс-прокурора из Северной Осетии осудили за изнасилование коллеги

Экс-прокурор из Северной Осетии Авакян получил 4,5 года колонии за изнасилование

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 15 мая – РИА Новости. Пятигорский городской суд приговорил экс-прокурора из Северной Осетии Григория Авакяна к 4,5 годам исправительной колонии за изнасилование коллеги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В июле 2024 года в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что прокурор Авакян после окончания рабочего дня вызвал к себе в кабинет заместителя руководителя отдела процессуального контроля, подсыпал ей какое-то вещество в напиток и изнасиловал ее.
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"Гражданин Авакян Григорий Геннадьевич приговором Пятигорского городского суда Ставропольского края 15 мая 2025 года признан виновным в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации ("изнасилование" - ред.), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что с Григория Авакяна в пользу потерпевшей был взыскан 1 миллион рублей.
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